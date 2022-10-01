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  4. Ünlü iş kadınına akılalmaz tuzak! Yakın arkadaşı tanıştırdı, başına geleni anlayınca şoke oldu

Ünlü iş kadınına akılalmaz tuzak! Yakın arkadaşı tanıştırdı, başına geleni anlayınca şoke oldu

01.10.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü hayırsever Semiha Şakir'in torunu, iş kadını Dina Topbaş Mütevelli, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı bir bankacıya 6 milyon dolar kaptırdı. İsviçre'deki bir bankada görevli olan Bala K. isimli kişiye, yıllar içerisinde yatırım amaçlı olarak 20 milyon dolar yollayan Dina Mütevelli, kâr ettiğini düşünürken büyük şok yaşadı.

Ünlü iş kadınına akılalmaz tuzak! Yakın arkadaşı tanıştırdı, başına geleni anlayınca şoke oldu

Merhum hayırsever Semiha Şakir'in torunu ve iş kadını Dina Topbaş Mütevelli, dolandırıcıların kurbanı oldu. 2017 yılında, yakın arkadaşı ve iş kadını Meryem A.'nın yönlendirmesiyle, İsviçre'deki bir bankanın müdürü Bala K. ile tanışan, Dina Mütevelli, yatırım amaçlı olarak toplamda 20 milyon dolar gönderdi. zaman içerisnde kâr ettiğini düşünen ve bu yönde belgeler alan Dina Mütevelli, gerçeği öğrenince ise şoke oldu.

UZUN YILLAR PARA AKTARMAYA DEVAM ETTİ

İddiaya göre, İsviçre'deki banka müdürü, Dina Mütevelli'ye çalıştığı bankada bir yatırım hesabı açması gerektiğini, yüksek kâr elde edeceğini söyledi. Mütevelli, bankacının talebiyle İsviçre'deki bankada hesap açarak 1 milyon dolar yatırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2017 ile 2021 yılları arasında para aktarmaya devam eden Mütevelli'nin, hesabın yönetim yetkisini bıraktığı bankacı Bala K. da iş kadınına, yüksek kâr elde etmiş gibi banka dekontları gönderdi.

ZARAR ETTİĞİNİ GÖRDÜ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Hesap hareketlerini inceleyen Mütevelli, 20 milyon dolarlık hesabının Bala K. tarafından foreks işlemleriyle 6 milyon dolarlık zarara uğratıldığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Dina Mütevelli, 29 Mart 2017'de açtığı İsviçre'deki banka hesabının bankacı Bala K. tarafından yönetildiğini, Bala'yı arkadaşı Meryem aracılığıyla tanıdığını, yüksek meblağın bulunduğu banka hesabında kendisinden habersiz birçok işlem yapılarak 6 milyon dolarlık zararının olduğunu belirterek bankacıdan şikâyetçi oldu.

"DOLANDIRILDIM" DEDİ, DAVA AÇILDI

Mütevelli dilekçesinde, "Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım" dedi. Başlatılan soruşturmada, Bala K.'nin yurt içinde kayıtlı bir adresi bulunmadığı için İsviçre temsilcilikleriyle yapılan görüşmeler sonucu ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bankacı Bala K. ve Mütevelli'nin arkadaşı Meryem A. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Meryem'in, yatırım yapması için güven telkin ettiği, Bala'nın Dina Mütevelli'yi dolandırdığı, Meryem A.'nın ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği kaydedildi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İsviçre
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