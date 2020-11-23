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Ünlü isimler yaptırıyor ama uzak durun! Botoks sağlığınızın sonu olabilir

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların en çok tercih ettiği estetik operasyonlar arasında yer alan botoks ve kalıcı dolgu hakkında, uzmanından önemli açıklamalar geldi. Medikal Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, kalıcı dolguların zararlı olabileceğini ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu şekilde güzelleşmeye çalışırken mevcut olandan mahrum kalabilirsiniz. Botoksun süresi kişiye göre değişmekle birlikte 4 ila 6 ay, dolguların ise 1 ila 2 yıldır."

Ünlü isimler yaptırıyor ama uzak durun! Botoks sağlığınızın sonu olabilir

Estetik uygulamaları son yıllarda yaygınlaştı. Sosyal medya ve internetin de hayatımıza girmesiyle bu tür işlemler herkes tarafından daha kolay erişilebilir hale geldi. Ancak bu durum merdiven altı kavramını da gündeme getirdi. İşin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan estetik uygulamaların son yıllarda bir hayli arttığını ifade eden Medikal Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Özlem Mutlu Çetin, "Yüzün anatomisini, kasların dağılımını bilmeyen bir kişi nasıl botoks yapabilir? Bu şekilde yapılan enjeksiyonlarda bir komplikasyon çıkma durumu yüksektir" diye konuştu.

'DAMARSAL TIKANIKLIKLAR OLABİLİR'

En önemli problemin damarsal tıkanıklık olabileceğini ifade eden Dr. Özlem Mutlu Çetin, "Dolgu materyallerinin kaçak olduğu, vücuda uyumlu olmayan malzemelerin kullanıldığını duyabiliyoruz. Kalıcı dolgu damarsal tıkanıklıklara yol açabilir. Yanlış madde kullanımı sonucu bir pıhtı atma durumu görülebilir. Kişiye uygun olmayan malzeme kullanımında alerjik reaksiyonlar olabilir. Kesinlikle kalıcı malzeme ve dolgulara karşıyım. Süresi belli olan ve insan vücuduyla uyumlu dolgular yapılması gerekiyor.Vücudumuz bize emanet ve anatomisine zarar vermeden estetik operasyon yaptırmalıyız. Estetik vücudun bütününe zarar vererek güzelleşmek değil. Bu şekilde güzelleşmeye çalışırken mevcut olandan da mahrum kalabilirsiniz" uyarısında bulundu.

KALICILIK SÜRESİNE DE DİKKAT

Botoks ve dolgu uygulamalarının vücutta kalıcılığı hakkında da bilgi veren Medikal Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, şu uyarılarda bulundu:

"Botoksun süresi kişiye göre değişmekle birlikte 4 ila 6 aydır. Dolguların süresi 1 ila 2 yıldır. Vücudun kendi eritme kapasitesine göre bunların kalıcılığı değişiyor. Asıl olan vücuda zarar vermeden güzelleşmektir. Vücut önce içten beslenmeli sonra bu tür işlemlere yönelmek doğru olacaktır. Bu tür uygulamalar plastik cerrah, dermatoloji uzmanı, sertifikalı medikal estetik hekimleri tarafından yapılmalıdır. Kişi bu tür uygulamaları yaptırırken merkezin ruhsatının yanında hekimin uzmanlığına da dikkat etmelidir. Hekimlikle alakası olmayan kişilerin bu tür işlemleri yaptığını görüyoruz.Vatandaşlar öncelikle bütçesel nedenleri göz önüne alarak böyle yerlere gitmesinler. İşlemin ücreti uygun olsun diye ruhsatlı olmayan yerleri tercih etmesinler. Bu şekilde sağlıklarını tehlikeye atacaklarına hiç estetik yaptırmamaları daha iyi olacaktır. Bütçeye bakarak doğru olmayan yerlere kendilerini teslim etmesinler."

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