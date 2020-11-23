Ünlü isimler yaptırıyor ama uzak durun! Botoks sağlığınızın sonu olabilir

Estetik uygulamaları son yıllarda yaygınlaştı. Sosyal medya ve internetin de hayatımıza girmesiyle bu tür işlemler herkes tarafından daha kolay erişilebilir hale geldi. Ancak bu durum merdiven altı kavramını da gündeme getirdi. İşin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan estetik uygulamaların son yıllarda bir hayli arttığını ifade eden Medikal Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Özlem Mutlu Çetin, "Yüzün anatomisini, kasların dağılımını bilmeyen bir kişi nasıl botoks yapabilir? Bu şekilde yapılan enjeksiyonlarda bir komplikasyon çıkma durumu yüksektir" diye konuştu.

'DAMARSAL TIKANIKLIKLAR OLABİLİR'

En önemli problemin damarsal tıkanıklık olabileceğini ifade eden Dr. Özlem Mutlu Çetin, "Dolgu materyallerinin kaçak olduğu, vücuda uyumlu olmayan malzemelerin kullanıldığını duyabiliyoruz. Kalıcı dolgu damarsal tıkanıklıklara yol açabilir. Yanlış madde kullanımı sonucu bir pıhtı atma durumu görülebilir. Kişiye uygun olmayan malzeme kullanımında alerjik reaksiyonlar olabilir. Kesinlikle kalıcı malzeme ve dolgulara karşıyım. Süresi belli olan ve insan vücuduyla uyumlu dolgular yapılması gerekiyor.Vücudumuz bize emanet ve anatomisine zarar vermeden estetik operasyon yaptırmalıyız. Estetik vücudun bütününe zarar vererek güzelleşmek değil. Bu şekilde güzelleşmeye çalışırken mevcut olandan da mahrum kalabilirsiniz" uyarısında bulundu.