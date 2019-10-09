Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

"Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale'de, Sakarya'da destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun."

Şarkıcı Alişan, Twitter hesabında yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Şarkıcı Kıraç, operasyona desteğini "Barış Pınarı Harekatı" ile yapılmış çok sayıda paylaşımı retweet ederek, gösterdi.

Oyuncu Zafer Algöz ise Arkın'ın paylaşımını retweet ederek, operasyona destek verdi.

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından "Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır." diye konuştu.

- "Türkiye, terörün kökünü kazımak için elinden geleni ardına koymayacaktır"

Oyuncu Doğa Rutkay, hesabından "Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun." duasında bulunurken, Vildan Atasever, "Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz." dedi.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu instagram hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, "O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" yorumunu yaptı.

Besteci ve şair Uğur Işılak, "İnanıyoruz ki Türkiye, toprak bütünlüğünü korumak ve terörün kökünü kazımak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Çiğ üslup, kibir ve tehdit haydutların tavrıdır. Dik durmak, hedefe yürümek ve gözünü budaktan sakınmamak ise yiğitlerin." yorumunda bulundu.

Şarkıcı Cenk Eren de 2 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye karşı Türk devletinin ve ordusunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Yıllardır ülkemizi bölmek için batılı güçlerin maşası olmuş terör örgütlerine karşı yapılan bu savaş da devletim, ordum ve Cumhurbaşkanın yanında olmamdan dolayı linç edilmek benim için büyük onurdur, şeref madalyası gibi taşırım."