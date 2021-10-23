Defne Samyeli, Tuba Büyüküstün, Bensu Soral... Ünlü isimlerin "Onsuz yapamam" dediği güzellik sırları

Cilt bakımı her kadının özen göstermeye çalıştığı bir konu. Cildi temiz ve sağlıklı tutmak için yapılan bakımlar insana hem huzurlu hem de güzel hissettirir. Hele ki iyi bir bakım seansından sonra güzelliğimize yapılan o iltifatlar yok mu? İnsan hem utanır hem de içten içe sevinir. Sonuçta, cildinize verdiğiniz emeğin karşılığını almak önemlidir. Yine de gençlik ve güzellik denince eline su dökemeyeceğimiz isimler var, mesela ekran yüzleri! Ünlü isimlerin de kendilerine has güzellik sırları mevcut. İşte ünlülerin asla vazgeçemediği gençlik ve güzellik sırları...

BENSU SORAL

Bensu Soral balların, kahvelerin, limonların ve çeşit çeşit ürünlerin kullanıldığı doğal tarifleri cildine uyguluyor. Bunun yanı sıra yüzünü nemlendirmeyi de ihmal etmiyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Özge Özpirinçci, kantaron yağını ve yaptığı soda-limon karışımı buz küplerini cildine uygulamayı tercih ediyor. Doğal bakımı sevdiğini de sık sık dile getiriyor.

TÜLİN ŞAHİN

Tülin Şahin'in favorisi muz, elma rendesi ve bal ile karıştırarak yaptığı özel yüz maskesi.

PELİN KARAHAN

Pelin Karahan'ın kurtarıcısı kivi! Kiviyi ince dilimler halinde göz altlarına koyan ve koyu halkalara iyi geldiğini söyleyen ünlü güzel, bu yöntemi sıkça kullanıyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Tuba Büyüküstün'ün güzellik sırlarından biri bitki çayı tüketmesi! Kendisi yemek konusunda da seçici davranıyor ve sebze ağırlıklı besleniyor.

EBRU ŞALLI

Ebru Şallı yıllardır her gün çiğ semizotu yemeye özen gösteriyor. Bunun yanı sıra sağlıklı ve düzenli bir şekilde uyumak onun için en önemli faktörlerden.

CEYDA DÜVENCİ

Ceyda Düvenci, bol su içiyor ve düzenli olarak maydanoz tüketiyor. Meyve ve sebzelerin kabuklarını ise yüzüne koyup bekleterek doğal maskeler yapıyor.

AŞKIN NUR YENGİ

Aşkın Nur Yengi, gazı kaçmış soda ile yüzünü güzelce temizliyor ve asla makyajlı uyumuyor.

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli'nin vazgeçilmezi yüz yogası. Güzelliğini 20 yıldır yaptığı yüz yogasına borçlu olduğunu söylüyor.

YEŞİM SALKIM

Yeşim Salkım, her sabah yüzünü zeytinyağlı sabunla yıkıyor. Gece yatarken ise acı badem kremini sürmeyi ihmal etmiyor.

