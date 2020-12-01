Ünlü kadınlar hızlı kilo vermek için neler yapıyor neler! Yemeğin kokusuyla doyan da var...

Birçok kadın için fazla kilolardan kurtulmak tam bir kabus olabiliyor. Bu yüzden çeşitli diyet metodları deniyorlar, birçok ünlünün denediği beslenme şeklini örnek alıyorlar. Ancak herkesin vücudu ve metabolizması farklı. Bu yüzden bir uzman denetiminde kilo vermek en sağlıklı yol. Bunun için, şimdi bahsedeceğimiz ünlülerin hızlı kilo verme yöntemlerini denemeyin sadece neler yaptıklarını bilin istiyoruz.

Ağırlık sorunu olmayan bir bale dansçısı oynamak için Natalie'nin hızlı bir şekilde kilo vermesi gerekiyordu. Diyeti, karakterinden çok farklı değildi: Yarım greyfurt, bir havuç ve biraz badem.

Beyoncé, Dreamgirls'teki rolü için fazladan 15 kilo kaybetmek uğruna sert yemek yemeyi reddetti. İki hafta boyunca sadece limon suyu, kırmızı biber ve akçaağaç şurubu ile su içti, bazen üstüne taze sebzeler ekledi. Sonuç şaşırtıcıydı, ancak şarkıcı bu deneyi tekrar denemeye cesaret edemeyeceğini itiraf etti.

Reese, doğumdan sonra şekle girmek için bebek mamasına dayalı popüler bir diyete yöneldi. İşin sırrı basit: püre haline getirilmiş yiyecekler kolayca sindirilirken porsiyon boyutu fazla yemenize izin vermez.