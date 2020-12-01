Ünlü kadınlar hızlı kilo vermek için neler yapıyor neler! Yemeğin kokusuyla doyan da var...

Birçok kadın için fazla kilolardan kurtulmak tam bir kabus olabiliyor. Bu yüzden çeşitli diyet metodları deniyorlar, birçok ünlünün denediği beslenme şeklini örnek alıyorlar. Ancak herkesin vücudu ve metabolizması farklı. Bu yüzden bir uzman denetiminde kilo vermek en sağlıklı yol. Bunun için, şimdi bahsedeceğimiz ünlülerin hızlı kilo verme yöntemlerini denemeyin sadece neler yaptıklarını bilin istiyoruz.
Ağırlık sorunu olmayan bir bale dansçısı oynamak için Natalie'nin hızlı bir şekilde kilo vermesi gerekiyordu. Diyeti, karakterinden çok farklı değildi: Yarım greyfurt, bir havuç ve biraz badem.
Beyoncé, Dreamgirls'teki rolü için fazladan 15 kilo kaybetmek uğruna sert yemek yemeyi reddetti. İki hafta boyunca sadece limon suyu, kırmızı biber ve akçaağaç şurubu ile su içti, bazen üstüne taze sebzeler ekledi. Sonuç şaşırtıcıydı, ancak şarkıcı bu deneyi tekrar denemeye cesaret edemeyeceğini itiraf etti.
Reese, doğumdan sonra şekle girmek için bebek mamasına dayalı popüler bir diyete yöneldi. İşin sırrı basit: püre haline getirilmiş yiyecekler kolayca sindirilirken porsiyon boyutu fazla yemenize izin vermez.
Les Miserables'da tüberkülozdan ölen bir fabrika işçisinin rolü, buna karşılık gelen görünümü gerektiriyordu. Anne, 500 kcal'den fazla enerji girişi olmayan bir diyet uygulamak zorunda kaldı. Her gün 2 porsiyondan fazla kuru yulaf ezmesi, biraz turp ve biraz humus yemesi gerekiyordu.
Şarkıcı alışılmadık bir şekilde yediğini söylüyor: Her gün gevrek, yumuşak, sıcak ve soğuk bir şeyler tüketiyor. Yiyeceklerin de aynı renkte olması gerekir eğer pazartesi günü beyaz yerse, karalahana, beyaz fasulye ve süzme peynir olacaktır. Muhteşem vücuduna bakarken böyle bir diyetin etkinliğinden şüphe etmek zor.
58'e nasıl bakmak istersiniz? Madonna gibi, tahmin ediyoruz. Şarkıcı harika durumda. Madonna'nın diyeti, havanın vücudumuzun aktivitesini desteklemek için yeterli olduğu varsayımına dayanmaktadır. Yemek pişiriyor, ama yemiyor: sadece kokuyor ve tuzlu su çorbasından başka bir şey yemiyor. Madonna kesinlikle her zaman böyle yaşamaz, ancak gerektiğinde bu yöntemi kullanır.
Nicole, doğumdan sonra gelecekteki projeler için oldukça sert bir diyet uygulamak zorunda kaldı. Kahvaltıda 1 adet, öğle yemeğinde 1 adet ve akşam yemeğinde 2 adet haşlanmış yumurtadan oluşuyordu. Bu tür beslenme sağlıksız ve dengesiz, ancak oyuncu beklediğinden daha fazlasını kaybetti. Ancak bu diyeti her zaman yapmıyor.
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