KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Ünlü kadınlar hızlı kilo vermek için neler yapıyor neler! Yemeğin kokusuyla doyan da var...

Ünlü kadınlar hızlı kilo vermek için neler yapıyor neler! Yemeğin kokusuyla doyan da var...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ne düşünürsek düşünelim, ünlüler görünüş itibariyle pek bize benzemiyor. Hollywood yıldızları hayatlarının çoğunu 'beklentilerimizi karşılamakla' geçirirken, biz genelde pazartesi günü diyet yapmak için söz veriyoruz. Aktrislerin, ister sanat uğruna ister sadece forma girmek için hızlı kilo vermek için kullandıkları en sıra dışı yöntemlerin bir listesini yaptık.

Ünlü kadınlar hızlı kilo vermek için neler yapıyor neler! Yemeğin kokusuyla doyan da var...

Birçok kadın için fazla kilolardan kurtulmak tam bir kabus olabiliyor. Bu yüzden çeşitli diyet metodları deniyorlar, birçok ünlünün denediği beslenme şeklini örnek alıyorlar. Ancak herkesin vücudu ve metabolizması farklı. Bu yüzden bir uzman denetiminde kilo vermek en sağlıklı yol. Bunun için, şimdi bahsedeceğimiz ünlülerin hızlı kilo verme yöntemlerini denemeyin sadece neler yaptıklarını bilin istiyoruz.

NATALIE PORTMAN

Ağırlık sorunu olmayan bir bale dansçısı oynamak için Natalie'nin hızlı bir şekilde kilo vermesi gerekiyordu. Diyeti, karakterinden çok farklı değildi: Yarım greyfurt, bir havuç ve biraz badem.

BEYONCE

Beyoncé, Dreamgirls'teki rolü için fazladan 15 kilo kaybetmek uğruna sert yemek yemeyi reddetti. İki hafta boyunca sadece limon suyu, kırmızı biber ve akçaağaç şurubu ile su içti, bazen üstüne taze sebzeler ekledi. Sonuç şaşırtıcıydı, ancak şarkıcı bu deneyi tekrar denemeye cesaret edemeyeceğini itiraf etti.

REESE WITHERSPOON

Reese, doğumdan sonra şekle girmek için bebek mamasına dayalı popüler bir diyete yöneldi. İşin sırrı basit: püre haline getirilmiş yiyecekler kolayca sindirilirken porsiyon boyutu fazla yemenize izin vermez.

ANNE HATHAWAY

Les Miserables'da tüberkülozdan ölen bir fabrika işçisinin rolü, buna karşılık gelen görünümü gerektiriyordu. Anne, 500 kcal'den fazla enerji girişi olmayan bir diyet uygulamak zorunda kaldı. Her gün 2 porsiyondan fazla kuru yulaf ezmesi, biraz turp ve biraz humus yemesi gerekiyordu.

CHRISTINA AGUILERA

Şarkıcı alışılmadık bir şekilde yediğini söylüyor: Her gün gevrek, yumuşak, sıcak ve soğuk bir şeyler tüketiyor. Yiyeceklerin de aynı renkte olması gerekir eğer pazartesi günü beyaz yerse, karalahana, beyaz fasulye ve süzme peynir olacaktır. Muhteşem vücuduna bakarken böyle bir diyetin etkinliğinden şüphe etmek zor.

MADONNA

58'e nasıl bakmak istersiniz? Madonna gibi, tahmin ediyoruz. Şarkıcı harika durumda. Madonna'nın diyeti, havanın vücudumuzun aktivitesini desteklemek için yeterli olduğu varsayımına dayanmaktadır. Yemek pişiriyor, ama yemiyor: sadece kokuyor ve tuzlu su çorbasından başka bir şey yemiyor. Madonna kesinlikle her zaman böyle yaşamaz, ancak gerektiğinde bu yöntemi kullanır.

NICOLE KIDMAN

Nicole, doğumdan sonra gelecekteki projeler için oldukça sert bir diyet uygulamak zorunda kaldı. Kahvaltıda 1 adet, öğle yemeğinde 1 adet ve akşam yemeğinde 2 adet haşlanmış yumurtadan oluşuyordu. Bu tür beslenme sağlıksız ve dengesiz, ancak oyuncu beklediğinden daha fazlasını kaybetti. Ancak bu diyeti her zaman yapmıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Vücudun bu noktası kabus olmaktan çıkıyor!Vücudun bu noktası kabus olmaktan çıkıyor!
17 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!17 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti
Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti
Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı
Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı
Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi! Aylarca...
Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi! Aylarca...
Aralık ayında sizi neler bekliyor?
Aralık ayında sizi neler bekliyor?
İkizler Burcu Aralık aylık burç yorumu (2020)
İkizler Burcu Aralık aylık burç yorumu (2020)
Kova burcu aylık burç yorumu Aralık 2020
Kova burcu aylık burç yorumu Aralık 2020
İlginizi Çekebilir
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saçınızın size sağlığınız hakkında anlatabileceği 8 şey! Geçer diye ihmal ederseniz...
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Photoshop efekti veriyor! Sadece 5 dakikada yapılan makyajın püf noktası
Photoshop efekti veriyor! Sadece 5 dakikada yapılan makyajın püf noktası
Boyun çizgilerinizi ortadan kaldıracak 5 yöntem! Rahat bir pozisyonda oturun ve...
Vücudun bu noktası kabus olmaktan çıkıyor!
Porselen gibi cildin sırrı! Pirinç ve yulaf unu...
Porselen gibi cildin sırrı! Pirinç ve yulaf unu...
Çok seksi görünüyor ama kullanırken dikkat! Bunlara göz atmadan...
Çok seksi görünüyor ama kullanırken dikkat!
Seyrek saçlılar dikkat! Ünlü oyuncular bile bu yöntemi kullanıyor
Seyrek saçlılar dikkat! Ünlü oyuncular bile bu yöntemi kullanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.