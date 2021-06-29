Ünlü kadınların güzellik sırları açığa çıktı! Uyguladıkları yöntemler şaşırttı

Güzellik, özellikle moda sektöründe boy gösterenler için bir yaşam tarzıdır. Onlar her daim bakımlı olmayı ve güzel görünmeyi adeta bir zorunluluk olarak kabul ederler. Bunun içinde bireysel güzellik rutinlerini oluştururlar. Popüler inanışın aksine, modeller, sayısız gösteriden sonra ciltlerinin ve saçlarının sağlığını geri kazanmalarına yardımcı olmak için genellikle ucuz kozmetik ürünleri veya kendi tamamen doğal güzellik tariflerini kullanır.

MIRANDA KERR

Miranda, vücut fırçalamanın günlük rutininin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkladı. Bunun için doğal kıllı kuru bir fırça kullanıyor. Fırçalamaya ayaklarından başlıyor ve göğsüne doğru ilerliyor. Ardından avuçlardan omuzlara doğru her bir kolu fırçalamayı öneriyor. Bu masaj cildinizi pürüzsüzleştiriyor, ölü derilerden arındırıyor, kan ve lenf dolaşımını iyileştiriyor. Böylece selülit oluşumunu engelliyor.

Ünlü modelin makyaj çantasında yer alan en önemli cilt bakım ürünlerinden biri de kuşburnu yağı. Vitaminler ve antioksidanlarla dolu olan kuşburnu yağı yaşlanma karşıtı bir etki gösteriyor. Miranda Kerr, bu yağı gösterilerden sonra makyaj temizleyici olarak kullanıyor.

JOAN SMALLS

Joan Smalls’in sağlıklı saçlarını borçlu olduğu bir maske tarifi var. Üstelik oldukça basit bir karışım olarak biliniyor. Maske için; 2 yumurta sarısını ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını olgun bir avokadonun pürüzsüz püresi ile karıştırın. Karışımı haftada 2 kez köklere ve saçınızın tüm uzunluğuna uygulayın.

ADRIANA LIMA

Adriana Lima cildin çok kötü olduğu ve akne probleminin yoğunlaştığı zamanlar için harika bir öneri sunuyor. Çay ağacı yağını günde iki 2 pamuklu çubuk yardımıyla iltihaplı bölgelere hafifçe sürüyor.

Pürüzsüz bacaklara sahip olmak isteyenlere Heidi Klum çok pratik bir güzellik tüyosu veriyor. Klum nemlendirici ve bronzlaştırıcıyı eşit oranda karıştırmayı tavsiye ediyor. Bir kese veya bir bez yardımıyla ölü deri hücrelerini çıkarın ve ancak o zaman bu karışımı bacaklarınıza uygulayın. Krem, bacaklarınızdaki kusurları ve kusurları kapatmaya ve güzel bir kontur oluşturmaya yardımcı olacaktır.

IRINA SHAYK

Rus süper model, kumsalda güneşlenirken temiz ve hafif kuru saçlarına nemlendirici krem sürüyor ve başını folyoya sarıyor. Güneş, folyonun altındaki saçları ısıtır ve saç kreminin aktif bileşenleri saç yapısına derinlemesine nüfuz ediyor. Podyum yıldızı, bu maskenin kırılgan ve yıpranmış saçlarını daha güçlü ve sağlıklı hale getirdiğini söylüyor.

Irina, doğal Hindistan cevizi yağını diğer tüm bakım araçlarının üzerinde tutar. Yüzünü aydınlattığını, mükemmel şekilde nemlendirdiğini ve enfeksiyonlara karşı koruduğunu ifade ediyor..

Süper model her sabah soğuk duş alıyor, yüzünü buz küpleriyle siliyor ve salatalık maskeleri kullanıyor. Sabah rutinin kaynağınına annesi olduğunu söyleyen Shayk, “Bu ipucunu annemden öğrendim. Pahalı kremler alacak parası yoktu. Bu yüzden ‘kullanışlı’ yollarla geçindi” dedi.

NAOMİ CAMPBELL

Dünyanın en ünlü ve çekici modellerinden biri olan Naomi Campbell, mutfakta bulunabilecek malzemelerle güzellik tüyoları veren ilk isimlerdendi. Selülit ve yağlara karşı Campbell, kahve ile peeling yaptığını pek çok kez açıklamıştı.



