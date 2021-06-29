KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Ünlü kadınların güzellik sırları açığa çıktı! Uyguladıkları yöntemler şaşırttı

Ünlü kadınların güzellik sırları açığa çıktı! Uyguladıkları yöntemler şaşırttı

29.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dergilerinin kapaklarında poz veren modellerin güzelliği ve çekiciliği çoğu kişi imrendirir. Moda dünyasının sevilen isimlerinin ışıltı podyum ışıklarının dışında gerçek hayattaki herhangi bir kadın gibi olduğunu unutmamak gerekiyor. Sadece görünümlerine ve cilt bakımına daha fazla zaman harcıyorlar. Sizler için ünlü modellerin güzellik rutinlerini derledik.

Ünlü kadınların güzellik sırları açığa çıktı! Uyguladıkları yöntemler şaşırttı

Güzellik, özellikle moda sektöründe boy gösterenler için bir yaşam tarzıdır. Onlar her daim bakımlı olmayı ve güzel görünmeyi adeta bir zorunluluk olarak kabul ederler. Bunun içinde bireysel güzellik rutinlerini oluştururlar. Popüler inanışın aksine, modeller, sayısız gösteriden sonra ciltlerinin ve saçlarının sağlığını geri kazanmalarına yardımcı olmak için genellikle ucuz kozmetik ürünleri veya kendi tamamen doğal güzellik tariflerini kullanır.

MIRANDA KERR

miranda kerr

Miranda, vücut fırçalamanın günlük rutininin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkladı. Bunun için doğal kıllı kuru bir fırça kullanıyor. Fırçalamaya ayaklarından başlıyor ve göğsüne doğru ilerliyor. Ardından avuçlardan omuzlara doğru her bir kolu fırçalamayı öneriyor. Bu masaj cildinizi pürüzsüzleştiriyor, ölü derilerden arındırıyor, kan ve lenf dolaşımını iyileştiriyor. Böylece selülit oluşumunu engelliyor.

Ünlü modelin makyaj çantasında yer alan en önemli cilt bakım ürünlerinden biri de kuşburnu yağı. Vitaminler ve antioksidanlarla dolu olan kuşburnu yağı yaşlanma karşıtı bir etki gösteriyor. Miranda Kerr, bu yağı gösterilerden sonra makyaj temizleyici olarak kullanıyor.

JOAN SMALLS

JOAN SMALLS

Joan Smalls’in sağlıklı saçlarını borçlu olduğu bir maske tarifi var. Üstelik oldukça basit bir karışım olarak biliniyor. Maske için; 2 yumurta sarısını ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını olgun bir avokadonun pürüzsüz püresi ile karıştırın. Karışımı haftada 2 kez köklere ve saçınızın tüm uzunluğuna uygulayın.

ADRIANA LIMA

adriana lima

Adriana Lima cildin çok kötü olduğu ve akne probleminin yoğunlaştığı zamanlar için harika bir öneri sunuyor. Çay ağacı yağını günde iki 2 pamuklu çubuk yardımıyla iltihaplı bölgelere hafifçe sürüyor.

HEIDI KLUM

heidi klum

Pürüzsüz bacaklara sahip olmak isteyenlere Heidi Klum çok pratik bir güzellik tüyosu veriyor. Klum nemlendirici ve bronzlaştırıcıyı eşit oranda karıştırmayı tavsiye ediyor. Bir kese veya bir bez yardımıyla ölü deri hücrelerini çıkarın ve ancak o zaman bu karışımı bacaklarınıza uygulayın. Krem, bacaklarınızdaki kusurları ve kusurları kapatmaya ve güzel bir kontur oluşturmaya yardımcı olacaktır.

IRINA SHAYK

irina

Rus süper model, kumsalda güneşlenirken temiz ve hafif kuru saçlarına nemlendirici krem sürüyor ve başını folyoya sarıyor. Güneş, folyonun altındaki saçları ısıtır ve saç kreminin aktif bileşenleri saç yapısına derinlemesine nüfuz ediyor. Podyum yıldızı, bu maskenin kırılgan ve yıpranmış saçlarını daha güçlü ve sağlıklı hale getirdiğini söylüyor.

Irina, doğal Hindistan cevizi yağını diğer tüm bakım araçlarının üzerinde tutar. Yüzünü aydınlattığını, mükemmel şekilde nemlendirdiğini ve enfeksiyonlara karşı koruduğunu ifade ediyor..

Süper model her sabah soğuk duş alıyor, yüzünü buz küpleriyle siliyor ve salatalık maskeleri kullanıyor. Sabah rutinin kaynağınına annesi olduğunu söyleyen Shayk, “Bu ipucunu annemden öğrendim. Pahalı kremler alacak parası yoktu. Bu yüzden ‘kullanışlı’ yollarla geçindi” dedi.

NAOMİ CAMPBELL

naomi

Dünyanın en ünlü ve çekici modellerinden biri olan Naomi Campbell, mutfakta bulunabilecek malzemelerle güzellik tüyoları veren ilk isimlerdendi. Selülit ve yağlara karşı Campbell, kahve ile peeling yaptığını pek çok kez açıklamıştı.

Güzellik sırları açığa çıktı! Ünlülerin kilo vermek için uyguladığı işkence gibi yöntemlerGüzellik sırları açığa çıktı! Ünlülerin kilo vermek için uyguladığı işkence gibi yöntemler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gebelikte bulantıyı önlemek için hangi gıdalar tüketilmelidir?Gebelikte bulantıyı önlemek için hangi gıdalar tüketilmelidir?
PARTNERÇağla Şıkel'in plaj sporuÇağla Şıkel'in plaj sporu
Yazın şıklığınıza şıklık katacak 20 keten ürünYazın şıklığınıza şıklık katacak 20 keten ürün
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Mucize Doktor' Taner Ölmez'in annesi güzelliği ile hayran bıraktı

'Mucize Doktor' Taner Ölmez'in annesi güzelliği ile hayran bıraktı

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Anne mi yoksa baba mı? Boy ve kilo genleri nereden geliyor?

Anne mi yoksa baba mı? Boy ve kilo genleri nereden geliyor?

'Zarar görecek' diye korkmayın! Sivilcelenme oluştuysa...

'Zarar görecek' diye korkmayın! Sivilcelenme oluştuysa...

Tarihin en büyük suçlularıydı! Burçlarını daha önce duydunuz mu?

Tarihin en büyük suçlularıydı! Burçlarını daha önce duydunuz mu?

İlişkiler adına uyumlu enerjiler var!

İlişkiler adına uyumlu enerjiler var!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haftalık burç: Sezgilerimize güvenmemiz gerekiyor!

Haftalık burç: Sezgilerimize güvenmemiz gerekiyor!

Cinsellikte altın çağ! Hazzı iki katına çıkartıyor

Cinsellikte altın çağ! Hazzı iki katına çıkartıyor

Tembellik zeka göstergesiymiş!

Tembellik zeka göstergesiymiş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.