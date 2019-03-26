Ünlü kalpazan çetesine jandarma darbesi

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri "İparlar" olarak bilinen kalpazan çetesine operasyon düzenledi. Şebekenin paravan olarak kullandığı iş yerlerinde yapılan aramalarda binlerce sahte kimlik kartı, sahte çek ve sahte resmi evrak ele geçirildi. Grup üyesi 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; resmi belgede sahtecilik ve sahte çek imal etmek suçlarından uzun süredir haklarında arama kararı bulunan ve "İparlar" grubu olarak tanınan kalpazanların Ataşehir ve Tuzla ilçelerinde faaliyet gösterdiği bilgisini aldı.

Paravan şirket kurmuşlar

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kalpazanların yakalanmamak için 2 ilçede de sıhhi tesisat ve mobilya dekorasyon şirketi adı altında paravan şirket kurduğu belirlendi. Çetenin kurmuş oldukları paravan şirket aracılığıyla; terör örgütü üyeleri dahil olmak üzere yurt dışına çıkmak isteyen aranan şahıslara sahte nüfus cüzdanı ve pasaport belgeleri düzenledikleri belirlendi. Çete üyelerinin aynı zamanda sahte çek üreterek ve çalıntı orijinal çekler üzerinde oynama yaparak, birçok vatandaşı maddi ve manevi zarara uğrattıkları da tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, yaptıkları titiz çalışma ile belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Arama yapılan adreslerdeki paravan iş yerlerinin içerisinde, farklı bir alan oluşturularak matbaaların kurulduğu ve bu matbaalarda çok sayıda malzeme olduğu görüldü. Aramalarda; sahte kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte mühürler, basılmış ve kullanıma hazır vaziyette bulunan sahte diplomalar, çeşitli bankalara ait sahte çekler, çeşitli nüfus müdürlüklerine ait sahte mühürler, basıma hazır çek kağıtları ile sahte pasaportlar ele geçirildi.