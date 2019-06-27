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Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini ve kadınların saçlarını kullanırken yaptığı hataları anlattı.

Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı

Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini ve kadınların saçlarını kullanırken yaptığı hataları anlattı. Polat, “Benim için moda yakışandır, kişinin yüz, göz, ten rengine ne yakışıyorsa odur. Türk kadınları illa ölmeden bir kez sarışın olayım diyor, bu yanlış. En kötü şey evde düzleştirici ve maşa kullanımı saçı berbat ediyor” dedi.

Birçok ünlü ismin saçlarını emanet ettiği kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini ve kadınların saçlarını kullanırken yaptığı hataları anlattı. Saçlarda sağlıklı bir görünüme kavuşmanın yolları hakkında bilgi veren ünlü kuaför Polat, kadınların yüz şekillerine göre saçlarına model verdirmesi gerektiğini belirtti. Birçok yarışmada önemli dereceler ve kupalar elde eden başarılı kuaför Polat, düzleştirici ve maşa kullanımın saçlara verdiği zararı dile getirdi. Polat, bu yıl omuz boylarında saçların yoğun olduğunu dile getirirken Türk kadınlarının saçlarını sarı renkte kullanma ısrarına dikkat çekti.

“Benim için moda yakışandır”
2019’un saç trendleriyle ilgili kadınlara tavsiyelerde bulunan kuaför Hüseyin Polat, “İşe 13-14 yaşında okul sonrası kuaföre giderek başladım, 25 yıldır yapıyorum. Geçtiğimiz sezon çok gri saçlar vardı ve birçok kadının saçını güneş ve denizle beraber mahvetti. Bu sene ben kendi çalışmalarımda genel olarak Türk kadınlarında olması gereken doğal renkler bebek kumralı, bej tonları ağırlıklı çalıştım. Türk kadını doğal renge dönmeye başladı. Kişiye ne yakışıyorsa muhakkak onu yapmalı. Benim için moda yakışandır, kişinin yüz, göz, ten rengine ne yakışıyorsa odur. Bu sene genelde her yaz değişmez, sarı tonları moda. Sarı yazların vazgeçilmez rengidir. Bizde yapıyoruz daha doğal tonlar tercih ediyoruz. Kesimlerde uzun saçlar vardı şuan biraz daha omuz boy saçlar var. Düz saçlar, daha güçlü görünen saçlar var. Çok uzun ya da aşırı kısa saçlar yok” diye konuştu.

“Türk kadınları illa ölmeden bir kez sarışın olayım diyor”
Kadınların saçlarında yaptığı hatalara dikkat çeken tecrübeli kuaför Polat, “Kesimde de kadınların yaptığı hatalar var. Yüz şeklini tanımadan kestiriyorlar, çenemiz küçükse ya da büyükse ona göre modeller tercih etmeliyiz. Esmer tenliyseniz dipten sapsarı yaptırıyorsanız olmaz. Türk kadınları illa ölmeden bir kez sarışın olayım diyor. Yakışsa da yakışmasa da bu yanlış. En kötü şey evde düzleştirici ya da maşa kullanımı saçı berbat ediyor. Boyadan bile daha kötü, sıcak bir demiri alıp saça yapıştırıyorsunuz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bitkisel yağlarla zeytinyağı, argan yağı gibi yağlarla bakım yapabilirler. Saçın sorunu bilip ona göre hareket etmek lazım. Katıldığım bir sürü birinci olduğum, derece aldığım yarışmalar oldu. Yurt dışına gidip eğitim veriyorum, yakın zamanda Viyana’daydım. Geçtiğimiz ay İzlanda’daydım 3 bin tane kuaför birlikte çalıştık” dedi.

Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı

Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı

Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı

Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı

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