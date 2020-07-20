Ünlü manken cilt bakımında buz kullanıyormuş! Faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Buz cilde uygulandığında birçok cilt sorununun giderilmesine yardımcı olur. Bu faydaların neler olduğunu öğrendiğinizde sahip olduğunuz cilt sorunlarıyla başa çıkmak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için buzdolabınızda buz küpü bulundurmayı ihmal etmeyeceksiniz. Buzun cilt bakımında kullanımına dair bildiklerinize yenilerini eklemek için yazımızı okumaya devam edin...
Eğer cildinizde aktif akneleriniz varsa ve bunları yok etmek, pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız buz küpünü de tedavi yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Özellikle kistik bir akneye sahipseniz ve cilt kızarıklıklarınız varsa buzdolabından çıkardığınız bir adet buz küpünü cildinizdeki sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Yalnız eğer cildinizde çok fazla aktif sivilce varsa, buz küplerini uygularken dikkatli olmalısınız. Çünkü bu bölgeler bakteri bakımından yoğun olur ve sivilcelerinize zarar verirseniz bakterilerin yayılmasına neden olabilirsiniz.
Cildinize renk vermek için çeşitli kozmetik ürünler kullanıyor olabilirsiniz fakat eğer problemli bir cildiniz varsa bu ürünler cildinize daha fazla zarar verir. Canlı ve enerjik bir cilt görünümüne ulaşmak istiyorsanız buz küpünü de günlük cilt bakım rutininize dahil edebilirsiniz. Buz, kan dolaşımınızı arttırır ve cildinize renk gelmesini sağlar. Eğer buz küpünü makyajınızı yapmadan hemen önce uygularsanız cildiniz daha parlak ve aydınlık, makyajınız da daha şık görünür.
Eğer güneşin altında çok kaldıysanız ve cildinizde güneş yanıkları varsa aloe vera bitkisi ve buz küpleri bunlara iyi gelir. Bunun yanı sıra saf salatalıktan yapılmış buz küpleri de güneş yanıklarınıza iyi gelir. Salatalığın içerisinde bulunan antioksidan ve C vitamini güneş yanıklarınızı iyileştirir ve canınız acıyorsa iyi gelir. Fakat bu güneş yanıklarının güneş lekelerine dönmesini istemiyorsanız cilt bakım rutininize güneş kremlerini de eklemeniz gerekiyor.
Cildinizin yaşlandıkça eski elastikliğini kaybetmesi ve yüzünüzde kırışıklıklar oluşması çok normal. Fakat nemli bir cilt ile kırışıklık oluşumunu erteleyebilirsiniz. Buz küpleri de cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olurken nemi de hapseder. Bu nedenle buz küpleri ile cildinizde oluşacak kırışıklıkları en aza indirgeyebilirsiniz.
Eğer yağlı bir cildiniz varsa ve bu sizi çok rahatsız ediyorsa, buz küplerini düzenli olarak yüzünüze uygulayarak yüzünüzdeki yağlı görünümü azaltabilirsiniz. Buz küpleri soğuk olması nedeniyle cildinizdeki yağ salınımını azaltır. Aynı zamanda cildinizi tazeler ve daha enerjik bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
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