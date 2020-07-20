Ünlü manken cilt bakımında buz kullanıyormuş! Faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Buz cilde uygulandığında birçok cilt sorununun giderilmesine yardımcı olur. Bu faydaların neler olduğunu öğrendiğinizde sahip olduğunuz cilt sorunlarıyla başa çıkmak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için buzdolabınızda buz küpü bulundurmayı ihmal etmeyeceksiniz. Buzun cilt bakımında kullanımına dair bildiklerinize yenilerini eklemek için yazımızı okumaya devam edin...

SİVİLCE VE AKNELERİ YOK EDER

Eğer cildinizde aktif akneleriniz varsa ve bunları yok etmek, pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız buz küpünü de tedavi yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Özellikle kistik bir akneye sahipseniz ve cilt kızarıklıklarınız varsa buzdolabından çıkardığınız bir adet buz küpünü cildinizdeki sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Yalnız eğer cildinizde çok fazla aktif sivilce varsa, buz küplerini uygularken dikkatli olmalısınız. Çünkü bu bölgeler bakteri bakımından yoğun olur ve sivilcelerinize zarar verirseniz bakterilerin yayılmasına neden olabilirsiniz.

CİLDİNİZİN SAĞLIKLI GÖRÜNMESİNE YARDIMCI OLUR

Cildinize renk vermek için çeşitli kozmetik ürünler kullanıyor olabilirsiniz fakat eğer problemli bir cildiniz varsa bu ürünler cildinize daha fazla zarar verir. Canlı ve enerjik bir cilt görünümüne ulaşmak istiyorsanız buz küpünü de günlük cilt bakım rutininize dahil edebilirsiniz. Buz, kan dolaşımınızı arttırır ve cildinize renk gelmesini sağlar. Eğer buz küpünü makyajınızı yapmadan hemen önce uygularsanız cildiniz daha parlak ve aydınlık, makyajınız da daha şık görünür.