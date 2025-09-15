Ünlü markadan tartışmalı kampanya: '30 günde hamile kalana bedava beyaz eşya'

İsveç’te faaliyet gösteren Norveç merkezli bir beyaz eşya markası, düşük doğum oranlarını artırmaya yönelik dikkat çekici bir kampanya başlattı. Şirket, mağazadan alışveriş yapan kadınların 30 gün içinde hamile kalması halinde alışveriş tutarını bedavaya getireceğini açıkladı.

RESMİ RAPOR ŞARTI

'Bebek bonusu' adı verilen kampanya kapsamında, 20 ila 30 yaş aralığındaki kadınların alışverişten sonraki 30 gün içerisinde hamile kalmaları durumunda, ödedikleri tutar kendilerine hediye çeki olarak geri verilecek. Kadınların kampanyadan yararlanabilmesi için hamileliği resmi raporla belgelemesi şart koşuluyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Sıra dışı kampanya, kısa sürede İsveç’te sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Pek çok kullanıcı, uygulamanın kadınların özel hayatını teşvik edici ve tartışmalı bir boyuta taşıdığını savunarak tepki gösterdi.

İSVEÇ'TE DOĞUM ORANLARI DÜŞÜŞTE

İsveç’te doğum oranlarının son yıllarda hızla düşmesi, bu tür uygulamaların arka planındaki en önemli etken olarak görülüyor. Ülkede geçtiğimiz yıl 98 bin 500 bebek dünyaya gelirken, bu rakam bir önceki yıla göre 1.600 daha düşük kaydedildi.

İsveç İstatistik Bürosu’nun verilerine göre 2024’te kadın başına düşen doğum sayısı 1.43’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi. Böylece 2003’ten bu yana ilk kez ülkedeki doğum sayısı 100 binin altına düştü.