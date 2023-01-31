Ünlü model Gigi Hadid'in sivilceleri geçiren doğal sırrı! Uyumadan önce...

27 yaşındaki Filistin asıllı model Gigi Hadid'in aile hayatı ve cilt bakım sırları sıklıkla aratılıyor. Genç yaşta anne olan Gigi Hadid sağlıklı beslenmeye önem verdiğini sık sık belirtiyor. Doğal güzelliğine yaptığı uygun maskeler ile güzelliğine güzellik katan Hadid, yüzüne dolgu yaptırdığı iddialarını yalanlıyor.

Gigi Hadid cilt bakım sırları için “Açıkçası önemli olan cildi temiz tutmak ki makyaj yapılabilir olsun. Ayrıca asla kaşlarıma dokunmam. Annem bana geceleri yatarken sivilcelerimin üzerine biraz diş macunu sürmeyi öğretti. Sivilceler için asla başka bir şey kullanmam.” açıklamasını yapmıştı.

SİVİLCELERİ GEÇİRMEK İÇİN

Bu tüyoyu denemek için sivilce veya akne lekesini diş macunuyla kapatın. Diş macunu alanının üzerine az miktarda nemlendirilmiş kağıt mendil yerleştirin. Sivilceyi önemli ölçüde kurutacağı için bir süre açık bırakın. Daha sonra nemli bir bezle temiz bir şekilde silinebilir. Gigi Hadid, bu tüyoyu annesi Yolanda Hadid tarafından öğretildiğini açıkladı.

