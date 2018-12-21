KADIN

Ünlü model 'kilolusun' gerekçesiyle çekime alınmadı!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

Victoria's Secret modellerinden Nina Agdal, bir katalog çekimine "yeterince fit olmadığı" gerekçesiyle alınmadığını açıkladı.

Ünlü model 'kilolusun' gerekçesiyle çekime alınmadı!

Danimarkalı ünlü model Nina Agdal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm. Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım” dedi.

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FARKINDALIK YARATMAK İÇİN AÇIKLADI

Agdal’ın hayal kırıklığının nedeni ise bir katalog çekimine yeterince fit olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesiydi.

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İddiaya göre Agdal’ın fotoğraflarından daha kilolu olduğu ve marka için uygun görülmediği söylendi. 26 yaşındaki model, “Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nina Agdal Victoria's Secret

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