Ünlü oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Aytaç Arman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Arman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Aytaç Arman, tedavi gördüğü İstanbul Onkoloji Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. 70 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Arman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Arman’ın ölüm haberini Menderes Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile duyurdu.

Aytaç Arman için yarın saat 12.00’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda bir tören düzenlenecek.

