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  4. Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 22:19 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM'IN ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-YEŞİLÇAM'IN ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.
Üsküdar'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğen Tolga Acar, sosyal medya heasbından duyurdu.
Yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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