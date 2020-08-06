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Ünlü şarkıcı güzellik sırrını açıkladı! Badem yağı ile yaptığı bu uygulama...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Parfüm ve paraben gibi cilde zararlı bileşenleri içeren cilt bakım ürünleri, pürüzsüz ve ışıl ışıl bir yüze sahip olmak isteyenleri doğal çözümlere yönlendiriyor. Badem yağı ise hem temizleyici etkisiyle hem de nemlendirici özelliğiyle en etkili doğal çözümlerden biri oluyor. Peki, badem yağının cilde faydaları nelerdir? Badem yağı cilt bakımında nasıl kullanılır?

Ünlü şarkıcı güzellik sırrını açıkladı! Badem yağı ile yaptığı bu uygulama...

Yenilebilir bademden çıkarılan yağ, yani tatlı badem yağı, cilt bakımında kullanıldığında birçok mucizeyi beraberinde getiriyor. Cildi ölü hücrelerden arındırıyor, nemlendiriyor ve yara izlerini iyileştiriyor. Siz de daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için badem yağından ve badem yağını içeren maskelerden yararlanabilirsiniz.

BADEM YAĞININ CİLDE FAYDALARI VE CİLT BAKIMINDA KULLANIMI

Badem yağının cilt bakımında kullanımı oldukça kolaydır. Yüzünüzü temizleyip kuruladıktan sonra parmaklarınıza birkaç damla badem yağı alıp yüzünüze uygulamanız yeterli. 2 dakikanızı almayan bu basit işlemin cildiniz için birçok faydası var:

  • Badem yağı, zengin E vitamini içeriği sayesinde ışıl ışıl bir cilde sahip olmanızı sağlar.

  • Yüzünüzü temizledikten sonra nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Duştan çıktıktan sonra vücudunuza da uygulayabilirsiniz.

  • Cildi ölü hücrelerden arındırır.

  • Badem yağı ile göz altlarınıza masaj yaptığınızda göz altı morluklarına iyi geldiğini fark edebilirsiniz.

  • Yüzdeki ince çizgileri azaltır.

  • Badem yağının nemlendirici etkisi çatlamış dudaklara da iyi gelir.

  • Cilt tonunu eşitler ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

  • Antioksidan içeriği sayesinde sadece yüzünüzdeki değil, vücudunuzdaki yanık ve yara izlerini de azaltır.

    • Faydaları saymakla bitmeyen tatlı badem yağı ile cilt maskesi ve makyaj temizleyici de hazırlayabilirsiniz:

    TATLI BADEM YAĞI MASKESİ

    Malzemeler: 1 çorba kaşığı tatlı badem yağı, 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı süzme bal

    Hazırlanışı: Badem yağını, yoğurdu ve balı bir kasenin içinde güzelce karıştırın. Hazırladığınız maskeyi temizlediğiniz yüzünüze sürün ve yaklaşık 20 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayın ve temiz bir havlu yardımıyla kurulayın. Maskenin daha etkili olmasını istiyorsanız karışımı duştan çıktıktan hemen sonra gözenekleriniz açıkken uygulayabilirsiniz.

    KIRIŞIK GİDERİCİ BADEM YAĞI MASKESİ

    Malzemeler: 1 çay kaşığı tatlı badem yağı, 2 damla E vitamini yağı

    Hazırlanışı: Badem yağını ılık olacak şekilde ısıtın ve içine E vitamini yağını ekleyin. Karışımı ılık bir haldeyken cildinize masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika masaj yaptıktan sonra 10 dakika bekleyin ve yüzünüzü ılık suyla yıkayıp kurulayın. Bu karışım sayesinde kırışıklıklarınızın azaldığını fark edeceksiniz.

    TATLI BADEM YAĞLI MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

    Malzemeler: 25 gram badem yağı, 1 adet salatalık

    Hazırlanışı: Salatalığı güzelce yıkayın, rendeleyin ve suyun içinde 15 dakika kaynatın. Ardından salatalık suyu ile badem yağını karıştırın. Hazırladığınız karışım ılık bir hale geldikten sonra makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Karışımı buzdolabında ağzı kapalı şekilde bir hafta boyunca saklayabilirsiniz.

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