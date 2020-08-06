Ünlü şarkıcı güzellik sırrını açıkladı! Badem yağı ile yaptığı bu uygulama...

Yenilebilir bademden çıkarılan yağ, yani tatlı badem yağı, cilt bakımında kullanıldığında birçok mucizeyi beraberinde getiriyor. Cildi ölü hücrelerden arındırıyor, nemlendiriyor ve yara izlerini iyileştiriyor. Siz de daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için badem yağından ve badem yağını içeren maskelerden yararlanabilirsiniz.

BADEM YAĞININ CİLDE FAYDALARI VE CİLT BAKIMINDA KULLANIMI

Badem yağının cilt bakımında kullanımı oldukça kolaydır. Yüzünüzü temizleyip kuruladıktan sonra parmaklarınıza birkaç damla badem yağı alıp yüzünüze uygulamanız yeterli. 2 dakikanızı almayan bu basit işlemin cildiniz için birçok faydası var: