Ünlü şef, mantı tarifinin püf noktalarını paylaştı! Meğer çok kolaymış...

Tepsi ya da tencereye koyduğunuz mantıların üzerine bolca un serperek yapışmasını önlemeyi unutmayın!

Aynı zamanda, bir kaba 300 gram kıyma, ince kıyılmış 1 küçük soğan, tuz ve karabiberi ekledikten sonra üzerini kapatıp buzdolabına koyabilirsiniz.

Kıvama gelen hamuru 4 eşit parçaya ayırıp yuvarlayabilirsiniz. Sonrasında ağzı kapalı cam bir kaseye yerleştirip 20 dakika kadar bekleyebilirsiniz.

Sert bir hamur elde edene kadar 1 su bardağı suyu azar azar ekleyebilirsiniz.

Derin bir kabın içerisine 4 su bardağı un, 1 yumurta ve damak tadınıza göre tuz ekleyerek başlayabilirsiniz.

Baharatların tatlandırdığı mantı çeşitleri büyüklük, şekil ve içerik açısından farklılık gösterir. Kolay gibi gözüken mantı yapımının püf noktaları oldukça fazla.

Kapatma işlemi bittikten sonra kaynayan suya 1 tatlı kaşığı tuz ve birkaç damla sıvı yağ ekleyip karıştırabilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakika pişmesi gereklidir.

Pişmelerini beklerken, bir tavaya birer yemek kaşığı zeytin yağ ve tereyağ ekleyip eritebilirsiniz. Üzerine pul biberi atıp yağın rengi kırmızı olana kadar karıştırıp nane ekleyebilirsiniz.

PÜF NOKTALARA DİKKAT!

Tadına doyum olmayan bir mantı için püf noktalar:

Hamuru dilediğiniz kıvamda yakalayabilmeniz için taze un seçmeniz gerekir. Hamurun topaklanmaması için sertleşene kadar yoğurabilirsiniz.

Dinlenen hamur bezelerini nemli bir beze aktararak kurumasını önleyebilirsiniz.

Soğanlar bıçakla ince ince kesilmeli! Rendelediğiniz taktirde, suyunu mantıya salarak tadını bozar. Harcın kuru olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Mantı suyuna et ya da tavuk suyu ekleyerek lezzetini katbekat artırabilirsiniz.

Ağzı açık tencereye çok fazla mantı koymadan yüksek ateşe koyabilirsiniz. Ayrıca, haşlama suyuna yağ koymanız olası yapışmaların önüne geçer.

ZOR GÜNLER İÇİN MANTI SAKLAMA KOŞULLARI

Yemek yapmaya üşendiğiniz ya da olmadık zamanda mantı çeken canınız için önceden yaptıklarınızı saklayabilirsiniz. Peki ama nasıl?