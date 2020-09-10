Ünlü şef, mantı tarifinin püf noktalarını paylaştı! Meğer çok kolaymış...

Baharatların tatlandırdığı mantı çeşitleri büyüklük, şekil ve içerik açısından farklılık gösterir. Kolay gibi gözüken mantı yapımının püf noktaları oldukça fazla.
MUTLULUK DAĞITAN MANTININ TARİFİ
Sofralarınızı şenlendiren mantı tarifi şöyle:
Derin bir kabın içerisine 4 su bardağı un, 1 yumurta ve damak tadınıza göre tuz ekleyerek başlayabilirsiniz.
Sert bir hamur elde edene kadar 1 su bardağı suyu azar azar ekleyebilirsiniz.
Kıvama gelen hamuru 4 eşit parçaya ayırıp yuvarlayabilirsiniz. Sonrasında ağzı kapalı cam bir kaseye yerleştirip 20 dakika kadar bekleyebilirsiniz.
Aynı zamanda, bir kaba 300 gram kıyma, ince kıyılmış 1 küçük soğan, tuz ve karabiberi ekledikten sonra üzerini kapatıp buzdolabına koyabilirsiniz.
Hamurun parçalarını çok ince olmayacak şekilde açmanız gerekir. Sonrasında, kare şeklinde kesip iç harcınızdan az miktarda koyabilirsiniz. İster üçgen, ister bohça şeklinde ağzını yapıştırabilirsiniz.
Tepsi ya da tencereye koyduğunuz mantıların üzerine bolca un serperek yapışmasını önlemeyi unutmayın!
Kapatma işlemi bittikten sonra kaynayan suya 1 tatlı kaşığı tuz ve birkaç damla sıvı yağ ekleyip karıştırabilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakika pişmesi gereklidir.
PÜF NOKTALARA DİKKAT!
Tadına doyum olmayan bir mantı için püf noktalar:
Hamuru dilediğiniz kıvamda yakalayabilmeniz için taze un seçmeniz gerekir. Hamurun topaklanmaması için sertleşene kadar yoğurabilirsiniz.
Dinlenen hamur bezelerini nemli bir beze aktararak kurumasını önleyebilirsiniz.
Soğanlar bıçakla ince ince kesilmeli! Rendelediğiniz taktirde, suyunu mantıya salarak tadını bozar. Harcın kuru olmasına dikkat etmeniz gerekir.
Mantı suyuna et ya da tavuk suyu ekleyerek lezzetini katbekat artırabilirsiniz.
ZOR GÜNLER İÇİN MANTI SAKLAMA KOŞULLARI
Yemek yapmaya üşendiğiniz ya da olmadık zamanda mantı çeken canınız için önceden yaptıklarınızı saklayabilirsiniz. Peki ama nasıl?
Buzluğunuza sığabilen bir tepsiye un serpip mantıları yerleştirerek 15 dakika bekleyebilirsiniz. Sonrasında, mantıları hızlıca poşete koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Böylece, pişirmek istediğiniz zaman 5 dakika oda sıcaklığında bekletmeniz yeterli olur.
Mantıları yağlı bir kağıt üzerine serip oda sıcaklığında ara ara karıştırarak 2 saat bekletebilirsiniz. Her yerinin kuruduğundan emin olduğunuz mantıları bir kaba yerleştirip buzluğa koyabilirsiniz.
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