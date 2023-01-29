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  4. Ünlü tatil kentinde yeni karar! Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı

Ünlü tatil kentinde yeni karar! Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı

29.01.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan ünlü tatil kenti Split'te bikini veya mayo ile dolaşmak yasaklandı. Yasağa uymayanlara 150 avro para cezası kesileceği duyuruldu.

Ünlü tatil kentinde yeni karar! Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı

Hırvatistan'ın tatil kenti Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı ve buna uymayanların 150 avro para cezası ödeyeceği belirtildi.

Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 "radar" tarafından gözetleneceği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.

AA

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