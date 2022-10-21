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  4. Ünlü yazar Mario Levi sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı! Hastaneden fotoğraf paylaştı

Ünlü yazar Mario Levi sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı! Hastaneden fotoğraf paylaştı

21.10.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yazar Mario Levi, İstanbul'da bi sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı. Tedavi gördüğü hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşan 65 yaşındaki yazar Mario Levi, "Sargılar bir sokak köpeğinin saldırısı sonucunda açılan derin bir yarayı örtüyor. Köpek dostluğum buna rağmen devam ediyor" dedi.

Ünlü yazar Mario Levi sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı! Hastaneden fotoğraf paylaştı

Yahudi asıllı Türk edebiyat yazarı Mario Levi, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan ünlü yazar hastanede tedavi altına alındı.

"BU SEFERKİ FARKLI"

Twitter adresinden hastane yatağındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Levi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hastalıkları paylaşmaktan hiç hoşlanmadım. Çok ağırlarını geçirdiğim halde… Ama bu seferki farklı. Sargılar bir sokak köpeğinin saldırısı sonucunda açılan derin bir yarayı örtüyor. Bir anda olup bitti her şey. Köpek dostluğum buna rağmen devam ediyor. Yine de biraz dikkatli olun.”

mariolevi

Ünlü yazarın paylaşımına çok sayıda kişi 'geçmiş olsun' mesajları attı.

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