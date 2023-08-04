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    4. Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’da Bruce Willis jesti! Son filminde olmasını istiyor ama...

    Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’da Bruce Willis jesti! Son filminde olmasını istiyor ama...

    04.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hollywood’un en ünlü isimlerinden Bruce Willis, geçtiğimiz yıllarda frontotemporal demans teşhisi konulduktan sinema sektöründen emekli olmak zorunda kalmıştı. Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’ın, kariyerinin son filmi olduğu konuşulan 10. filmi için hastalığı nedeniyle bir süredir ortalarda görünmeyen Willis’e küçük bir rol vermek istediği iddia edildi.

    Sinemada birbirindne ünlü kült eserlere imza atmayı başaran Quentin Tarantino’nun kariyerinin başından itibaren 10. filminde emekliye ayrılacağı konuşuluyordu. İleride kararını değiştirmezse kariyerini noktalayacağı son filminin adı “The Movie Critic” olarak belirlenen Tarantino’nun sonbaharda çekimlere başlayacağı konuşuluyor. Ünlü yönetmenin son filmine özel olarak Bruce Willis’e küçük bir rol teklif ettiği söylendi.

    ÖNCEKİ ROLLERİNDEN KESİT

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    The Daily Express’in haberine göre Tarantino, daha öncesinde 1994 yılı yapımı Pulp Fiction’da birlikte çalıştığı Bruce Willis için son filminde özel bir an düşünüyor. İddiaya göre Willis’in ailesi oyuncunun filmde rol alamayacak kadar hasta olduğunu belirtti. Tarantino ise alternatif olarak Willis’in eski filmlerinden bir kesit sunmayı planlıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Quentin Tarantino Bruce Willis

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