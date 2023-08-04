Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’da Bruce Willis jesti! Son filminde olmasını istiyor ama...

Sinemada birbirindne ünlü kült eserlere imza atmayı başaran Quentin Tarantino’nun kariyerinin başından itibaren 10. filminde emekliye ayrılacağı konuşuluyordu. İleride kararını değiştirmezse kariyerini noktalayacağı son filminin adı “The Movie Critic” olarak belirlenen Tarantino’nun sonbaharda çekimlere başlayacağı konuşuluyor. Ünlü yönetmenin son filmine özel olarak Bruce Willis’e küçük bir rol teklif ettiği söylendi.

ÖNCEKİ ROLLERİNDEN KESİT

The Daily Express’in haberine göre Tarantino, daha öncesinde 1994 yılı yapımı Pulp Fiction’da birlikte çalıştığı Bruce Willis için son filminde özel bir an düşünüyor. İddiaya göre Willis’in ailesi oyuncunun filmde rol alamayacak kadar hasta olduğunu belirtti. Tarantino ise alternatif olarak Willis’in eski filmlerinden bir kesit sunmayı planlıyor.