Ünlüler bile cilt bakımını bu mucizevi ürün ile yapıyor! Hepimizin evinde var!

İşte karbonatın cilde faydaları ve kesinlikle bilmeniz gereken uygulama teknikleri...
Karbonat asidik bir madde ile karıştığında içeriğinde yer alan karbondioksidi dışarı çıkarıyor. Limonla karıştırdığınızda kabarcıklar oluştuğunu göreceksiniz. Su ile karıştırıldığında ise içeriğindeki oksijen açığa çıkıyor. Cildiniz hassas ise su ile karıştırmalısınız. Macun kıvamına getirdiğiniz karbonatı yüzünüze peeling şeklinde uygulayarak ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Böylelikle hücre yenilenme süreciniz hızlanabilir, siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz.
İster alerjik isterse dış etmenlerden kaynaklanan bir kaşıntı olsun. Dert etmeyin. Karbonat hepsinin üstesinden gelir. Sadece karbonatla suyu karıştırın ve biraz bekleyin. Kuvvetli bir antibakteriyel olduğundan karbonat kaşıntınızı çok kısa bir sürede geçirecek.
Daha yumuşak ve güzel eller için ellerinizi karbonatlı suyla ovabilirsiniz. Daha beyaz ve pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.
Ayaklarımız gün boyu yükümüzü çeken en cefakar organlarımız. Sürekli kapalı kaldığı için de temizliğine ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Mucizevi maddemiz karbonat burada da imdadınıza koşuyor. Bir leğen içerisine su doldurun ve göz kararı karbonat ekleyip ayaklarınızı bu suya sokun. Bu işlem ayaklarınızı kirlerden, bakterilerden arındırırken aynı zamanda ayak mantarı vb. gibi problemlerin de önüne geçmenize yardımcı oluyor.
Karbonatı yüzünüzdeki hemen her problem için farklı formlarda kullanabilirsiniz. Öncelikle yüz tipinizi ve cilt probleminizi belirleyin sonra aşağıdaki maskelerden kendinize en uygun olanı seçip pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın.
Karbonatı suyla karıştırıp elde edeceğiniz macunu cildinizin problemli bölgelerine dairesel hareketlerle sürün. 20 dakika bekleyin ve soğuk suyla yıkayın. Gözeneklerinizin sıkılaştığını, cilt tonunuzun eşitlendiğini göreceksiniz.
Bu maske için 2 yemek kaşığı yoğurda, 4 çay kaşığı karbonata, birkaç damla limon suyuna ve 3 çay kaşığı zeytinyağına ihtiyacımız var. Tüm malzemeleri bir kap içerisinde iyice karıştırın ve cildinize uygulayın. 30 dakika bekledikten sonra durulayabilirsiniz. Bu maske içerisinde yer alan yoğurt ve zeytinyağı hassas cildinizi karbonatın güçlü etkilerinden korur.
Bu maskemizde karbonatla birlikte cilt bakımı için çok faydalı bir diğer maddeyi, yaş mayayı kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı yaş maya ve karbonatın üzerinde 8-10 damla limon suyu ekleyip macun haline getiriyoruz. Temiz cilde uyguladığımız bu maskeyi 20-30 dakika beklettikten sonra güzelce duruluyoruz ve ışıldayan cildimize merhaba diyoruz.
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