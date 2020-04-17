KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Ünlüler bile cilt bakımını bu mucizevi ürün ile yapıyor! Hepimizin evinde var!

Ünlüler bile cilt bakımını bu mucizevi ürün ile yapıyor! Hepimizin evinde var!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karbonat evlerimizin joker maddelerinden. Hamur işlerinden temizliğe kadar birçok alanda harikalar yaratıyor. Peki, bu beyaz mucizeyi cildiniz için kullanmayı hiç düşündünüz mü? Karbonat, kırışıklıklardan lekelere kadar birçok cilt probleminde oldukça başarılı çözümler sağlıyor. Gelin karbonatın cildimize olan faydalarını daha geniş bir yelpazede inceleyelim.

Ünlüler bile cilt bakımını bu mucizevi ürün ile yapıyor! Hepimizin evinde var!

İşte karbonatın cilde faydaları ve kesinlikle bilmeniz gereken uygulama teknikleri...

ÖLÜ DERİLERDEN BİR ÇIRPIDA KURTULUN

Karbonat asidik bir madde ile karıştığında içeriğinde yer alan karbondioksidi dışarı çıkarıyor. Limonla karıştırdığınızda kabarcıklar oluştuğunu göreceksiniz. Su ile karıştırıldığında ise içeriğindeki oksijen açığa çıkıyor. Cildiniz hassas ise su ile karıştırmalısınız. Macun kıvamına getirdiğiniz karbonatı yüzünüze peeling şeklinde uygulayarak ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Böylelikle hücre yenilenme süreciniz hızlanabilir, siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz.

KAŞINTIYI DERT ETMEYİN

İster alerjik isterse dış etmenlerden kaynaklanan bir kaşıntı olsun. Dert etmeyin. Karbonat hepsinin üstesinden gelir. Sadece karbonatla suyu karıştırın ve biraz bekleyin. Kuvvetli bir antibakteriyel olduğundan karbonat kaşıntınızı çok kısa bir sürede geçirecek.

ELLERİNİZİ KARBONATIN ONARICI GÜCÜNE BIRAKIN

Daha yumuşak ve güzel eller için ellerinizi karbonatlı suyla ovabilirsiniz. Daha beyaz ve pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.

AYAK TEMİZLİĞİ

Ayaklarımız gün boyu yükümüzü çeken en cefakar organlarımız. Sürekli kapalı kaldığı için de temizliğine ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Mucizevi maddemiz karbonat burada da imdadınıza koşuyor. Bir leğen içerisine su doldurun ve göz kararı karbonat ekleyip ayaklarınızı bu suya sokun. Bu işlem ayaklarınızı kirlerden, bakterilerden arındırırken aynı zamanda ayak mantarı vb. gibi problemlerin de önüne geçmenize yardımcı oluyor.

CİLT PROBLEMLERİ TARİH OLUYOR

Karbonatı yüzünüzdeki hemen her problem için farklı formlarda kullanabilirsiniz. Öncelikle yüz tipinizi ve cilt probleminizi belirleyin sonra aşağıdaki maskelerden kendinize en uygun olanı seçip pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın.

YAĞLI CİLTLERE UYGUN KARBONAT MASKESİ

Karbonatı suyla karıştırıp elde edeceğiniz macunu cildinizin problemli bölgelerine dairesel hareketlerle sürün. 20 dakika bekleyin ve soğuk suyla yıkayın. Gözeneklerinizin sıkılaştığını, cilt tonunuzun eşitlendiğini göreceksiniz.

KURU CİLTLERE UYGUN KARBONAT MASKESİ

Bu maske için 2 yemek kaşığı yoğurda, 4 çay kaşığı karbonata, birkaç damla limon suyuna ve 3 çay kaşığı zeytinyağına ihtiyacımız var. Tüm malzemeleri bir kap içerisinde iyice karıştırın ve cildinize uygulayın. 30 dakika bekledikten sonra durulayabilirsiniz. Bu maske içerisinde yer alan yoğurt ve zeytinyağı hassas cildinizi karbonatın güçlü etkilerinden korur.

BEYAZ BİR CİLT İÇİN

Bu maskemizde karbonatla birlikte cilt bakımı için çok faydalı bir diğer maddeyi, yaş mayayı kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı yaş maya ve karbonatın üzerinde 8-10 damla limon suyu ekleyip macun haline getiriyoruz. Temiz cilde uyguladığımız bu maskeyi 20-30 dakika beklettikten sonra güzelce duruluyoruz ve ışıldayan cildimize merhaba diyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Meme estetiğinde planlamanın önemiMeme estetiğinde planlamanın önemi
Lazer epilasyon zararları neledir?Lazer epilasyon zararları neledir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karbonatla cilt bakımı, cilt bakımında karbonat kullanımı,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bu kürü uygulayın! Bu görüntüden eser kalmayacak

Bu kürü uygulayın! Bu görüntüden eser kalmayacak

Sayısız kimyasal var! Kullanmayın

Sayısız kimyasal var! Kullanmayın

Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

Yıkamaya gerek duymadan saçlarınızın kirli görüntüsünden kurtulun! İşte harika yöntemler...

Yıkamaya gerek duymadan saçlarınızın kirli görüntüsünden kurtulun! İşte harika yöntemler...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düz bir karna sahip olmak çok kolay! Sadece bu 4 maddeyi uygulayarak...

Sadece bu 4 maddeyi uygulayın ve...

Yıkamaya gerek duymadan saçlarınızın kirli görüntüsünden kurtulun! İşte harika yöntemler...

Yıkamaya gerek duymadan saçlarınızın kirli görüntüsünden kurtulun! İşte harika yöntemler...

Sağlıklı saçlar için bunları asla yapmamanız gerekiyor! İşte o 4 işlem...

Sayısız kimyasal var! Kullanmayın

Bu doğal kürlerle ayaklarınızı yumuşacık yapabilirsiniz! Pirinç unu, elma sirkesi...

Bu kürü uygulayın! Bu görüntüden eser kalmayacak

Işıltılı ve canlı gözler için göz kapağı estetiği

Işıltılı ve canlı gözler için göz kapağı estetiği

Meme estetiğinde planlamanın önemi

Meme estetiğinde planlamanın önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.