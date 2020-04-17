Ünlüler bile cilt bakımını bu mucizevi ürün ile yapıyor! Hepimizin evinde var!

İşte karbonatın cilde faydaları ve kesinlikle bilmeniz gereken uygulama teknikleri...

ÖLÜ DERİLERDEN BİR ÇIRPIDA KURTULUN

Karbonat asidik bir madde ile karıştığında içeriğinde yer alan karbondioksidi dışarı çıkarıyor. Limonla karıştırdığınızda kabarcıklar oluştuğunu göreceksiniz. Su ile karıştırıldığında ise içeriğindeki oksijen açığa çıkıyor. Cildiniz hassas ise su ile karıştırmalısınız. Macun kıvamına getirdiğiniz karbonatı yüzünüze peeling şeklinde uygulayarak ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Böylelikle hücre yenilenme süreciniz hızlanabilir, siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz.

KAŞINTIYI DERT ETMEYİN

İster alerjik isterse dış etmenlerden kaynaklanan bir kaşıntı olsun. Dert etmeyin. Karbonat hepsinin üstesinden gelir. Sadece karbonatla suyu karıştırın ve biraz bekleyin. Kuvvetli bir antibakteriyel olduğundan karbonat kaşıntınızı çok kısa bir sürede geçirecek.

ELLERİNİZİ KARBONATIN ONARICI GÜCÜNE BIRAKIN

Daha yumuşak ve güzel eller için ellerinizi karbonatlı suyla ovabilirsiniz. Daha beyaz ve pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.

AYAK TEMİZLİĞİ

Ayaklarımız gün boyu yükümüzü çeken en cefakar organlarımız. Sürekli kapalı kaldığı için de temizliğine ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Mucizevi maddemiz karbonat burada da imdadınıza koşuyor. Bir leğen içerisine su doldurun ve göz kararı karbonat ekleyip ayaklarınızı bu suya sokun. Bu işlem ayaklarınızı kirlerden, bakterilerden arındırırken aynı zamanda ayak mantarı vb. gibi problemlerin de önüne geçmenize yardımcı oluyor.