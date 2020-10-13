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Ünlüler için kullanıyorlarmış! Dişlerinizi bembeyaz gösterecek 6 makyaj hilesi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dişlerimize ne kadar özen göstermeye çalışırsak çalışalım yiyecekler ve içtiklerimiz çürüklere neden olur. Herkesin dişleri yaşla birlikte sararır. Peki ünlüler her zaman bu kadar parlak, mükemmel beyaz gülümsemelere sahip olmayı nasıl başarıyor? Birçoğu diş hekiminde saatler geçirebilir, ancak bunun yerine birkaç basit makyaj numarası kullananlar da var ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Ünlüler için kullanıyorlarmış! Dişlerinizi bembeyaz gösterecek 6 makyaj hilesi

Dişlerinizi beyazlatmak zorunda kalmadan inci gibi beyaz görünmesi için makyaj yaparken takip edebileceğiniz 6 ipucu içeren bir liste hazırladık.

DUDAK KALEMİ

Dudak kalemi neredeyse ruj kadar önemlidir, ancak çoğu zaman unutulur. Çok daha fazla hacim oluşturmak ve rujun gölgesinin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için ağız konturunun tanımlanmasına yardımcı olur. Dişlerinizin öne çıkmasını ve daha beyaz görünmesini istiyorsanız, dudak kalemi kullanmak harika bir fikirdir. Ağzınız daha dolgun görünecek ve gülüşünüz çok daha parlak olacaktır. Doğru şekilde uygulamak için dudağın üstündeki, burnun altındaki kemeri ana hatlarıyla çizerek başlayın. Ardından, kemerin her iki ucunu ağzınızın köşelerine birleştirin. Alt dudak için, merkezin ana hatlarını çizerek başlayın ve ardından çizgiyi dudağın her iki ucuna kadar uzatın. Son olarak, aynı renge sahip veya yaklaşık 2 ton daha koyu olan bir ruj kullanarak dudakların geri kalanını renklendirin. Daha sonra inci kadar beyaz görünen dişleri göstermeye hazır olacaksınız.

HIGHLIGTHER

Highligther makyaj yapmayı seven herkesin makyaj çantasında güvenli bir yere sahip olması gereken bir araçtır. Bu ürün, yüzünüzün çok daha parlak ve canlı görünmesi için bazı özelliklerini vurgulamanıza yardımcı olacaktır. Ve elbette buna gülüşünüz de dahildir. Uygulamanız gereken yerlerden bazıları şunlardır: elmacık kemiklerinizin üzerindeki kemiğe, burnunuzun üst kısmına ve dudağın üstündeki burnun altındaki kemer. Ayrıca gözlerinizi biraz daha büyük göstermek istiyorsanız, gözünüzün iç köşelerine az miktarda sürebilirsiniz.

BROZLAŞMA ETKİSİ

Muhtemelen bronzlaştırıcı pudranın veya bronzlaştırıcının etkisini biliyorsunuzdur. Ancak bunların dişlerinizi daha beyaz gösterebileceği de çok iyi bilinmemektedir. Cildinizin öne çıkması ve dişlerinizin sedef rengiyle daha fazla kontrast oluşturması için mat bir bronzlaştırıcı kullanın. Elmacık kemiklerinize, burnunuzun üstüne ve dudağınızın üstüne uyguladığınızda en iyi sonucu verir.

GÖZLERİNİZE DİKKAT ÇEKİN

Gözlerinize doğru makyaj türünü uygulamak, dikkati dişlerinizden başka yöne çevirmek ve insanların ağzınız yerine gözlerinize odaklanmasını sağlamak için çok önemlidir. Bunun için olmazsa olmazlardan birkaçı siyah göz kalemi ve bol miktarda maskaradır. Göz farı olarak, dişlerinizle daha fazla kontrast oluşturacak ve gözlerinizi öne çıkaracak mavi tonları (açık mavi, mor, yeşil veya turkuaz gibi) tercih edin. Portakal esaslı renklerden kaçının çünkü dişlerinizi daha sarımsı gösterebilir.

MAVİ RUJ SÜRÜN

Bu, Beyoncé’nin makyaj sanatçısı Sör John’un bir süredir ünlülerin gülümsemelerini daha beyaz göstermek için kullandığı bir ipucu. Onun için parlak, beyaz bir gülümsemenin anahtarı mavi alt tonlu veya soğuk tonlu rujları seçmektir. Cesur olmak istiyorsanız, moru tercih edebilirsiniz.

DUDAK PARLATICISI

Dudak parlatıcısı, dudaklarınızın daha parlak ve daha dolgun görünmesi için mükemmel bir araçtır. Ve tabii ki dişlerinizi daha beyaz göstermek için. Uygulamadan önce dudaklarınızı bir merhemle iyice nemlendirmeniz önemlidir. Bunu yaptıktan sonra, mavimsi alt tonları olan bir ruj sürün ve son olarak, özellikle dudaklarınızın ortasına bolca parlaklık uygulayın. Bunu yaptığınızda sadece dudağınız daha parlak görünmekle kalmayacak, dişleriniz de öne çıkacaktır.

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