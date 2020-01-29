Ünlülerin bu gaflarına çok güleceksiniz!

Aralarında popüler isimler dışında Tansu Çiller, Süleyman Demirel gibi önemli kişilerin de bulunduğu bu listeye göz atınca gülmeden edemeyeceksiniz.

Stiliyle dikkat çeken ve beğenilen Yasemin Özilhan geçen yıllarda "Bazı ayakkabı ve kıyafetler çok fazla pahalı. Benim böyle takıntılarım yok. 3-5 bin TL'ye şıklık mümkün" açıklamasıyla gündem olmuştu.

"Türkiye'de erkek ses sanatçısı çok fazla. Zaten erkekler pek Showgirl'lük yapmıyor."

"Genelevleri kapatalım da millet bizi mi sevsin?" - Süleyman Demirel

"Uzaylı bir bayanla seviştikten sonra uzaylılar spermlerimi çaldı." - Erol Büyükburç

"Atatürk olmasaydı adım İbrahim Tatlıses değil, Abraham Sweetvoice olacaktı." - İbrahim Tatlıses

"Mübarek kurban şeker bayramınız kutlu olsun" - Tansu Çiller

"Ben meme kanserine şahsen karşıyım" - Sinem Güven

"Amerika'da bir filmde oynasam oscar alırım. Ben almazsam o bana gelir." - Necati Şaşmaz

"İstanbul'un 5'te yarısını gezdim." - Cüneyt Arkın

"B çok önemli bir harftir. B olmasa Bülent'e ülent, Bursa'ya ursa derdik." - Mahmut Tuncer

"Mozart dinlemiyorum ama Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim." - Emrah

"Allahı size emanet ediyorum!" - Tansu Çiller

"Sade sadelikten gelir. O yüzden sadeyi tercih ettim!" - Ebru Gündeş

"Topu topu 7 nota var kaç ayrı beste yapılabilir ki?" - Serdar Ortaç

"Bu tokat olayından sonra hayata bakış açım değişti, artık her şeye daha pozitif bakıyorum..." (Sevda Demirel'in canlı yayında tokadını yedikten sonra) – Hande Ataizi

Gazeteci: Türkan Hanım, gözlerinizi bağışlamayı düşünür müsünüz? Türkan Şoray: Bugün mü?

"Yiğidi öldürmek lazım, hakkını yememek lazım" – Mustafa Sarıgül

“Birçok arkadaşımın içime girmesine izin verdim ve ben öyle her arkadaşımı içime alan biri değilimdir!” - Deniz Akkaya

“Bakirelik yalnız bayanda mı olur? Mesela hakemin bakiresi olmaz mı? Yani bozulmamış bir hakem!” - Erman Toroğlu

"Son derece ayrılma kararı aldık" - Ebru Gündeş

Arzu Yanardağ: Uzun boyunlu bir hayvan? Ece Erken: Gergedan? (Bir yarışma programından)

VJ Bülent: Evet, şu anda yanımızda Alparslan Bey var, biraz kendinizi tanıtır mısınız Alparslan Bey? Özhan Canaydın: Ben Özhan Canaydın, Galatasaray Baskanı'yım... (Kral TV Ödülleri)

Seren Serengil: Sevgilin nereli? (Telefonla bağlanan seyirciye soruyor) Karşıdaki ses: Kars Seren Serengil: Doğu tarafı oluyor değil mi?

"Salak olabilirim ama aptal asla" - Asena

"Evet, bugün Perşembe, haftanın son günü, yani bugünü saymazsak" – Pınar Altuğ

"Sekiz yıl Özal'a verdiniz, onun iki yılını ananıza verin o zaman Türkiye şahlanır." - Tansu Çiller

“Müzikte tek eksiğim opera.” - Doğuş

“Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor." - İzzet Yıldızhan

"Onun adı bir balık, onun adı balıkta yüzen bir şey, onun adı Yunus Bülbül geliyor." - Mahmut Tuncer

"Tüneli kaçmak için mi kazdınız?" - Reha Muhtar

"Biraz da küçük Turgut'la oynasınlar" - Turgut Özal

"Nihat Doğan suda batmayan denizaltıdır." - Nihat Doğan

"Eminem dünyaca ünlü bir grup biliyorsunuz değil mi arkadaşlar?" - Beyazıt Öztürk

"Her Türk gencine meşhur olmayı tavsiye ediyorum." - Mirkelam

"Ben böceklerden çok korkuyorum. Onların boynuzları beni çok etkiliyor." - Yeliz Yeşilmen

'Dersimliyim' diyen yarışmacıyı kendi takımına almak için “Herkes Karadenizlilere olan hayranlığımı bilir. Bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim” - Ebru Gündeş

"Alevi olmak için cemeviyle görüşücem" – Hilal Cebeci

"Ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordum" (Zekeriya Beyaz'ın otelde porno film izlemesi hadisesi)

"Merhaba Asker!" (Çiller, Belediye Zabıtalarına sesleniyor.) - Tansu Çiller