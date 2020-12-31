Ünlülerin gençleşme sırrından yaptırdı! Makyajını sildi gerçek göründü

Hayranlarının 'makyajsız fotoğrafını görmek istiyoruz' çağrılarına kulak veren şov yıldızı Jessika Power, paylaştığı fotoğrafla şaşkına çevirdi.

Neredeyse tanınmayacak bir halde yüzünün fotoğrafını paylaşan Power'in cildi küçük kesiklerle ve cilt rengiyle dikkat çekiyordu.

Hayranlarına videonun aslında makyajsız tipik yüzü olmadığını, bunun 'vampir özçekimi' olduğunu söyledi.

Son yıllarda popülerleşen Hollywood ünlülerinin güzellik sırrı Vampire Facelift yaptıran şov yıldızı, akıllara 'Vampire Facelift nedir?' sorusunu getirdi.

VAMPİRE FACELİFT NEDİR?

Kim Kardashian ile bilinmeye başlanan Vampire Facelift'i artık hemen hemen bütün ünlüler yaptırıyor. Vampire Facelift, kişinin kendi kanının kullanılmasıyla yapılan bir uygulama. Yüzden alınan 60 cc kan özel santrifüjü Magellan yardımıyla tedavi için hazırlanıyor. Trombositler ve büyüme faktörleri kapalı sistem sensörlü özel bir santrifüj ile ayrılıyor.

PRP de cc’de ortalama 600-900 bin platelet elde edilirken Vampire Facelift’de platelet sayısı 6 – 8 milyonu buluyor. Bir PRP de en fazla 4-6 kat platelet varken Vampire Facelift’de bu oran ortalama 24 katına çıkıyor.

Vampire Facelift, sarkmaları, hacim kayıplarını, estetik görünümünü kaybeden yüz hatlarını, lekeleri, damarsal lezyonları, kırışıklıkları onarmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda doğal bir genç görünüm kazandırmaya da destek oluyor. Uygulama sonrasında cilt dokusundaki sarkmalar ve mat görünüm yerini daha sağlıklı, parlak ve gergin bir cilde bırakıyor.



