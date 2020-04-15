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Ünlülerin herkesten sır gibi sakladıkları saç bakım sırları! Karbonat, yumurta...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evinizdeki temel malzemelerle saçlarınıza sağlık katabilirsiniz. Parlak, pürüzsüz ve sağlıklı saçların anahtarı, mutfak dolabınız kadar yakın olabilir! Güneşten ve kimyasal işlemlerden zarar görmüş saçlarınıza hayat vermek için doğal saç bakım kürlerini deneyebilirsiniz. Bu yazıda, saçlarınızı güzelleştirecek ev yapımı 8 adet kür sizi bekliyor.

Ünlülerin herkesten sır gibi sakladıkları saç bakım sırları! Karbonat, yumurta...

Herkesin saçı zaman zaman matlaşıyor, donuklaşıyor ve hasar görüyor. Neme ihtiyacı olan, matlaşmış, yıpranmış ve kötü görünen saçlarınız için yapabileceğiniz en iyi şey, doğal bakım uygulamaktır. Elinizin altında olan malzemeleri kullanarak saçlarınızı tedavi etmeye hazırsanız listemiz başlıyor!

1. AVOKADOYLA SAÇLARINIZI PARLATIN

Olgun bir avokadoyu püre kıvamına getirin. Islak saçlarınıza uygulayın. En az 20 dakika bekleyip saçlarınızı yıkayın. Avokadonun yapısındaki vitamin, mineral ve esansiyel yağ asitleri, saçlarınıza parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilir.

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2. SİRKEYLE SAÇLARINIZI CANLANDIRIN

Tek başına elma sirkesi, saçlarınızı canlandırma konusunda oldukça başarılıdır. Bir miktar elma sirkesini sprey şişesine alın ve saçlarınıza püskürtün. Temiz ve nemli saça sirke uygularsanız etkisini daha hızlı gösterecektir. Saçlarınızın sirke kokmasından rahatsız olmuyorsanız duş almanıza bile gerek yok!

3. UÇUCU YAĞLARIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Saçlarınız kabarıyorsa veya buklelerinizi anlamsız buluyorsanız uçucu yağları deneyebilirsiniz. Birkaç damla jojoba yağı ve zeytinyağını karıştırın. Yağ karışımını nazik bir şekilde saçlarınıza sürün. Böylece saçlarınız kabarmayacak ve bukleleriniz harika görünecek!

4. DOĞAL YAĞLARLA SAÇLARINIZI ŞIMARTIN

Avokado ve tatlı badem yağını, zeytinyağı ile karıştırıp saçlarınız için olağanüstü bir iksir hazırlayabilirsiniz. Saçınızın tümüne maskeyi uygulayın. Yarım saat kadar bekledikten sonra durulama işlemi yapabilirsiniz.

5. MAYONEZ İLE SAÇLARINIZI GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ

Mayonezi saçlarınıza sürme fikri sizi şaşırtmasın. Yapısındaki protein, yağ ve sirke gibi maddeler, saçlarınızın güçlenmesini destekler. Duştan önce saçlarınıza mayonez uygulayıp yarım saat bekleyin. Ardından saçlarınızı yıkayın.

6. KARBONAT İLE KEPEK PROBLEMİNDEN KURTULUN

Farklı saç bakım ürünleri, saçlarınızda kepek oluşturabilir. Bundan kurtulmanın en doğal yolu karbonat kullanmaktır. Bir yemek kaşığı karbonatı ılık suyla karıştırın ve bu suyu yavaşça saç derinize uygulayın. Saç diplerinize masaj yaptıktan sonra şampuan kullanın ve sonrasında saçlarınızı durulayın. Bu işlemi ayda bir defa tekrarlayabilirsiniz.

7. KABAK MASKESİYLE SAÇLARINIZ NEM KAZANSIN

Sayısız vitamin, potasyum ve çinko barındıran kabak, gücünü bal ile birleştirdiği zaman efsane bir saç bakım maskesine dönüşüyor. Nemsiz kalan saçlarınızı iyileştirmek için kabak püresine bir yemek kaşığı bal ekleyip saçlarınıza uygulayabilirsiniz. 15 dakika sonra saçlarınızı iyice durulamalısınız. Bu maskeyi haftada bir kez yapabilir, saçlarınıza nem desteği sağlayabilirsiniz.

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8. VE TABİİ Kİ YUMURTA MASKESİ

Yumurta maskesi, kırılgan saçlarınızı hızlı bir şekilde onarabilir. Bunun için bir bardak yoğurt, üç yemek kaşığı bal ve bir yumurta sarısını karıştırın. Maskeyi, saçınızın tamamına sürün. Ortalama 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı arındırabilirsiniz.


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