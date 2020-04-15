Ünlülerin herkesten sır gibi sakladıkları saç bakım sırları! Karbonat, yumurta...

Herkesin saçı zaman zaman matlaşıyor, donuklaşıyor ve hasar görüyor. Neme ihtiyacı olan, matlaşmış, yıpranmış ve kötü görünen saçlarınız için yapabileceğiniz en iyi şey, doğal bakım uygulamaktır. Elinizin altında olan malzemeleri kullanarak saçlarınızı tedavi etmeye hazırsanız listemiz başlıyor!

1. AVOKADOYLA SAÇLARINIZI PARLATIN

Olgun bir avokadoyu püre kıvamına getirin. Islak saçlarınıza uygulayın. En az 20 dakika bekleyip saçlarınızı yıkayın. Avokadonun yapısındaki vitamin, mineral ve esansiyel yağ asitleri, saçlarınıza parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilir.

2. SİRKEYLE SAÇLARINIZI CANLANDIRIN

Tek başına elma sirkesi, saçlarınızı canlandırma konusunda oldukça başarılıdır. Bir miktar elma sirkesini sprey şişesine alın ve saçlarınıza püskürtün. Temiz ve nemli saça sirke uygularsanız etkisini daha hızlı gösterecektir. Saçlarınızın sirke kokmasından rahatsız olmuyorsanız duş almanıza bile gerek yok!

3. UÇUCU YAĞLARIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Saçlarınız kabarıyorsa veya buklelerinizi anlamsız buluyorsanız uçucu yağları deneyebilirsiniz. Birkaç damla jojoba yağı ve zeytinyağını karıştırın. Yağ karışımını nazik bir şekilde saçlarınıza sürün. Böylece saçlarınız kabarmayacak ve bukleleriniz harika görünecek!