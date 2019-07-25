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Ünlülerin kuaföründen saç trendleri! Bu yıl ve 2020'de Sonbahar Kış saç trendleri nasıl olacak?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Simge, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Bengü gibi bir çok ünlü ve sevilen ismin 22 yaşındaki kuaförü Mert Akman geçtiğimiz gün müşterilerine 2019 / 2020 Sonbahar & Kış saç trendleri hakkında bilgi verdi.

Ünlülerin kuaföründen saç trendleri! Bu yıl ve 2020'de Sonbahar Kış saç trendleri nasıl olacak?

Son günlerde tarzı, tavrı ve şarkıları ile adında her zaman söz ettiren Simge ‘ye uyguladığı sarışın imajı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü kuaför Mert Akman “2019 - 2020 Sonbahar ve Kış kadın saç kesimlerinde, çok fazla stil var. Bu sezonda önceki yıllarda olduğu gibi, uzun saçlar üstünlük gösteriyor. Doku, doğal bukleler, stilize edilmiş dalgalar ve hatta kıvrılmış saçlar oldukça yaygın. Bu yıl sarışınları daha çok göreceğiz” diyor.
İşte trendler hakkında tüyolar…

SONBAHAR - KIŞ 2019 VE 2020 SAÇ RENGİ TRENDLERİ

PLATİN SAÇ

Doğal platin sarı saç renkleri soluk tenlilere yakışmaz. Bunun yerine saç kökleri biraz koyu ve gölgeler ile dağınık platin sarı saç renkleri yapılabilir. Bu ultra hafif gölgeyi elde etmek için birkaç saç açma işlemi yapılması gerekebilir, ancak bu genellikle çabaya değer.

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KIZIL SAÇ

Kızıl saçlı kadınları unutmak çok zor, hemen hemen her zaman birkaç zencefil bakır ve kızıl saç rengi modeller de yer alıyor . Bu sezon hem doğal kırmızı hem de daha koyu boyalı kırmızı saçlar gördük, bu da rengin gerçek bir geri dönüş yaşayacağını kanıtladı.

SİYAH SAÇ

Siyah saçlı veya en azından koyu kahverengi saçlar siyah gözüküyordu, özellikle günlük hayat için 2019 yılı saç rengi trendlerinden biri olarak siyah renk görülüyor. Doğal olarak kıvrılmış veya her türlü şekilde şık bir görünüm elde edilmiş siyah saçları sık göreceğiz.

BRONDE

Sarışın ve kahverengi arasında bir yerde duran Bronde, bir çok şekilde tercih edilebilen klasik bir saç rengidir. Bir çok kadın doğal olarak bu saç rengine sahip olduğu için şanslı. Bronde 2019 saç rengi trendlerinden biri, başlangıç ​​saç rengi ne olursa olsun saç boyası ile elde edilmesi kolaydır.

SONBAHAR - KIŞ 2019 VE 2020 SAÇ MODELLERİ

ORTADAN AYRILAN SAÇ MODELLERİ

Bu noktada orta kısım, olabildiğince klas ve gördüğümüz 70’lerin geri dönüşüne tam olarak uyuyor. Sonbahar / kış 2019 saç modeli trendlerinin bir parçası olarak, orta kısmın, saç hacimlerinin geri kalan kısmı ile kolay olması beklenir.
Örneğin, düz ve temiz merkez kısmı çok hafif dağınık ve dokulu stilde kullanıldı.
Daha temiz bir görünüm için, saçları düz ancak yağlı veya nemli olmayacak şekilde şekillendirilmiş ve ön kısımdaki saç telleri kulakların arkasına itilmiş olan modellerde kullanılır.

DÜŞÜK AT KUYRUĞU

Asılı at kuyruğu, 2019 sonbaharının saç stillerinin en klasiği olabilir, çünkü önceki sezonların çoğunda trend listende yer alıyordu. Süper zarif, düşük bir at kuyruğunun sırrı, saç tokasını tam bir saç teli ile gizlemektir.

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YUMUŞAK DALGALAR

Romantik dalgalı saçların asla modası geçmez. Yumuşak dalgalar biraz uğraş gerektirir ve yine de doğal ve zahmetsiz görünüyorlar.

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