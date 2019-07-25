Ünlülerin kuaföründen saç trendleri! Bu yıl ve 2020'de Sonbahar Kış saç trendleri nasıl olacak?

Son günlerde tarzı, tavrı ve şarkıları ile adında her zaman söz ettiren Simge ‘ye uyguladığı sarışın imajı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü kuaför Mert Akman “2019 - 2020 Sonbahar ve Kış kadın saç kesimlerinde, çok fazla stil var. Bu sezonda önceki yıllarda olduğu gibi, uzun saçlar üstünlük gösteriyor. Doku, doğal bukleler, stilize edilmiş dalgalar ve hatta kıvrılmış saçlar oldukça yaygın. Bu yıl sarışınları daha çok göreceğiz” diyor.

İşte trendler hakkında tüyolar…

SONBAHAR - KIŞ 2019 VE 2020 SAÇ RENGİ TRENDLERİ

PLATİN SAÇ

Doğal platin sarı saç renkleri soluk tenlilere yakışmaz. Bunun yerine saç kökleri biraz koyu ve gölgeler ile dağınık platin sarı saç renkleri yapılabilir. Bu ultra hafif gölgeyi elde etmek için birkaç saç açma işlemi yapılması gerekebilir, ancak bu genellikle çabaya değer.

KIZIL SAÇ

Kızıl saçlı kadınları unutmak çok zor, hemen hemen her zaman birkaç zencefil bakır ve kızıl saç rengi modeller de yer alıyor . Bu sezon hem doğal kırmızı hem de daha koyu boyalı kırmızı saçlar gördük, bu da rengin gerçek bir geri dönüş yaşayacağını kanıtladı.