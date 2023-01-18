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Ünlülerin o sırrı ortaya çıktı! Kimse anlayamıyor! 80 bin TL vermek yerine meğer...

18.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taktıkları pahalı ve şık pırlanta mücevherlerle bilinen ünlülerin 'küçük' sırrı ortaya çıktı. Sanat dünyasının gizli tercihi olarak geçen mozanit son dönemin trendleri arasında. Pırlantaya ilgi artarken daha ekonomik olan mozanit taşı, pırlantaya göre daha uygun olan fiyatı ve parlaklığıyla dikkat çekiyor. Pırlantadan kolayca ayırt edilemeyen bu taşla ilgili fırsatçılara karşı uyarılar da yapılıyor. Örneğin, 1 karat tek taş yüzük fiyatı 80 bin TL olurken mozanitte ise 13 bin 500 TL'ye satılıyor.

Ünlülerin o sırrı ortaya çıktı! Kimse anlayamıyor! 80 bin TL vermek yerine meğer...

Gösterişli takılar kullanmayı seven pek çok kişi pırlantaya yoğun ilgi gösteriyor ancak elbette pırlanta takılar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemin trendi olan mozanit ise pırlantaya benzerliği, parlaklığı ve pırlantaya göre daha ekonomik olan fiyatıyla popüler oldu. Üstelik bu taşın, ünlülerin gizli tercih olduğu belirtiliyor. Mozanit, silikon karbid olarak bilinen sınırlı miktarda ve küçük parçacıklar halinde bulunan, dünyada doğal olarak oluşan bir mineral olarak karşımıza çıkıyor. Morötesi ışık altında incelendiğinde ortaya çıkan çok hafif yeşil, sarı ya da gri parıltı, taşın mozanit olduğunu gösterebiliyor. Pırlanta taşlar doğada bulunurken, mozanit taşlar ise laboratuvar ortamında yapılıyor.

İŞTE MOZANİTİN PIRLANTADAN FARKI

Diğer değerli taşlardan daha parlak olan mozanit, ayrıca daha sert ve dayanıklı. Çizilmelere, parçalanmaya karşı dirençli olan taşın mücevher onarım işlemleri sırasında ısı hasarı yaşama ihtimali daha düşük.

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Mozanit taş, muhtemel ev yangınlarında görülen aşırı sıcaklıklarda dahi hayatta kalabiliyor. Çizilmeye ve aşınmaya karşı dirençli olmasıyla bilinen mozanit, pırlantadan sonra, 9,25 sertlikle diğer bütün yakut ve safir gibi değerli taşlardan daha sert olarak biliniyor.

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"PIRLANTADAN AYIRT EDİLEMİYOR"

24 yıldır değerli taş uzmanlığı yapan Alp Taşlı, mozanit taşları, "Aslında laboratuvar ortamında geliştirilen, silikon karbid adını verdiğimiz maddeden elde edilen bir taştır. Günümüzde pırlantadan ayırt edilememektedir. Sertlik derecesi pırlantaya çok yakındır. Pırlanta doğaldır mozanit ise sentetiktir" şeklinde tanımlıyor.

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"GÜNÜMÜZDE TRENDLER ARASINDA"

Mozanitin, fiyatının uygunluğu sebebiyle en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını belirten Taşlı, “Günümüzde trendler arasında yer alıyor çünkü fiyatları çok daha uygun ve bu yüzden tercih ediliyor. Bunların daha düşük kaliteli olanları var ama bunlar mozanitin yerini tutmuyor. Kalite değiştiği için biz de müşterilerle sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kesim ve berraklık olarak pırlanta aile aynı sadece daha parlak" ifadelerini kullandı.

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"FIRSATÇILAR PIRLANTA DİYE SATMAYA ÇALIŞIYOR"

Mozanit taşın pırlantaya olan benzerliğinin zaman zaman sorunlara yol açtığını dile getiren Taşlı, “Pırlantadan tam olarak ayırt edilebilmesi için laboratuvar ortamında pahalı makineler yardımıyla kontrol edilmesi gerekiyor. Gözle ayırt etmenin imkânı yok. Bizim mağazamızda şu anda pırlanta hiç yok, tamamen mozanit üzerine. Bazen fırsatçılar oluyor, mesela bizden mozanit alıp pırlanta diye başka yerlere satmaya çalışıyor. Tüketicinin burada çok dikkatli olması gerekiyor. Benim önerim Bakanlığın yetki belgesi verdiği noktalar var onları tercih etsinler. Aynı zamanda tek bir kuyumcuları olsun ve sürekli onu tercih etsinler. Çünkü piyasada çok fazla kandırmaca oluyor, bu noktada özellikle sosyal medyayı önermiyorum” şeklinde konuştu.

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80 BİN TL YERİNE 13 BİN 500 TL

Mozanit taşının fiyat olarak avantajlarından bahseden Taşlı, “1 karat tek taş yüzük fiyatı 80 bin Türk Lirası bandında, mozanit ise 13 bin 500 Türk lirası bandında ve her şey ayını ikisi de beyaz altın, ikisi de 1 karat ve ikisi de değerli taş. Biz bu taşı ilk getirdiğimizde pırlanta alamayanlar alsın diye düşündük, çünkü fiyatlar yüksek, ancak tam tersi oldu. 50 bin Türk lirası vermek yerine, 10 bin Türk lirasına istedikleri ürünü alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

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"ÜNLÜLERİN GİZLİ TERCİHİ"

Öte yandan mozanitle ilgili Taşlı, "Sanat camiasında ise ünlülerin gizli tercihi olarak geçiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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