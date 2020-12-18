Ünlülerin yeni trendi bu! Hipnozla doğum yaparak...

Bu yöntem, derin rahatlama ve görselleştirme becerilerini öğreten bir dizi kendi kendine hipnoz sınıfına odaklanır. Amaç, anne adayının korkularını serbest bırakması ve aynı zamanda zihnini meditasyon, rehberli imgeler ve derin nefes alma yoluyla doğumun bir yaşam deneyimi olduğuna ikna etmektir.

Bununla birlikte, modern hipnodoğum tekniği, hipnoterapist Marie Mongan tarafından geliştirilen ve yöntem hakkında daha çok HypnoBirthing: A Celebration of Life (1989) adlı kitabında açıkladı. Bu felsefenin temel ilkesi, her kadının doğal annelik içgüdüsünü, doğayı en çok yansıtan bir şekilde bebeklerini neşe ve rahatlıkla doğurmaya çağırma gücüne sahip olduğu inancından başlar. Böylelikle anne adayı, ağrılı bir süreç olmak zorunda olmadığına dair kesin inançla doğum eylemine olumlu bakmaktadır.

' Hipnodoğum ' terimi, İngiliz kadın doğum uzmanı Grantly Dick-Read tarafından 1930'da önerilmiş ve 1942'de Korkusuz Doğum adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Anne adaylarının korku, endişe ve stresini azaltan, doğum süreciyle ilgili kötü beklentileri ortadan kaldıran bu hipnoz tekniği hakkında konuşmak istiyoruz.

Bu yöntem, derin rahatlama ve görselleştirme becerilerini öğreten bir dizi kendi kendine hipnoz sınıfına odaklanır. Amaç, anne adayının korkularını serbest bırakması ve aynı zamanda zihnini meditasyon, rehberli imgeler ve derin nefes alma yoluyla doğumun bir yaşam deneyimi olduğuna ikna etmektir. Kadınlara doğumun farklı yönlerini düşünmeleri öğretilir. Kasılmalar 'rahim dalgaları' haline gelirken, itme 'doğum nefesi' haline gelir.

KORKUSUZ DOĞUMUN FAYDALARI

HypnoBirthing Enstitüsü'nün 2005 ve 2010 yılları arasındaki raporlarına göre, bu tekniği kullanan kadınlar daha az ağrı yaşadı, doğum eyleminde daha az zaman harcadı ve iyileşme amaçlı hastanede daha az gün geçirdi.

Elbette bu sonuçların başarısı, annelerin gebeliklerinin birinci veya ikinci trimesterinde yaptıkları eğitimlere bağlıydı.

HİPNOZUN ETKİNLİĞİ

American Journal of Clinical Hypnosis tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, hipnoz doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde hamile kadınlara yardım etmede yardımcı oluyor.

BONUS: HİPNOZ TEKNİĞİNİ KULLANAN ÜNLÜ ANNELER

Çocuklarını sakin ve acısız bir şekilde dünyaya getirmek için hipnodoğum yöntemini kullandıklarını ortaya koyan ünlüler arasında Kate Middleton, Jessica Alba, Angelina Jolie, Tiffani Thiessen ve Busy Philipps yer alıyor.

Çocuğunuzu nasıl doğuracağınızı seçmenin sağlık koşullarınıza bağlı olması gerektiğini belirtmek her zaman önemlidir. Hipnodoğum, doğum yapmanıza yardımcı olmak için var olan farklı destekli tekniklerden yalnızca biridir ve yalnızca sağlık riski olmayan sağlıklı anneler için önerilir.



