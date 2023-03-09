Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi? İşte orucu bozan durumlar

Ramazan 23 Mart'ta idrak edecek. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede Müslümanlar oruç tutmak için sahura kalkacak. 23 Mart akşam ezanıyla beraber oruç açılacak. Peki unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde konuya ilişkin bilgiler yer aldı. İşte orucu bozan durumlar...

UNUTARAK YİYEN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞU HATIRLATILMALI MI?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELER?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.



