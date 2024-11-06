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Unutkanlık ve hafıza sorunlarının ardında B12 vitamini eksikliği olabilir

06.11.2024 12:40
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B12 vitamininin kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyerek anemi riskini azalttığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sarıaydın, “Yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü, unutkanlık, hafıza sorunları, konsantrasyon bozukluğu, karıncalanma ve uyuşma gibi sinir sistemi bozuklukları, baş dönmesi, nefes darlığı, soluk cilt, anemi, dilde şişme veya ağrı, depresyon, ruh hali değişiklikleri gibi belirtiler B12 vitamini eksikliği işareti olabilir” dedi.

Unutkanlık ve hafıza sorunlarının ardında B12 vitamini eksikliği olabilir

Kobalamin adıyla da bilinen B12 vitamininin, suda çözünen ve vücudun normal sinir sistemi fonksiyonu ile kan hücrelerinin üretimi için gerekli bir vitamin olduğunu ifade eden VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sarıaydın, DNA sentezinde de önemli bir rol oynayan B12 hakkında bilgilendirmede bulundu.

"B12 VİTAMİNİN FAYDALARI"

B12 vitamininin vücutta birçok faydası olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Sarıaydın, “B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler, bu da anemi riskini azaltır. Ayrıca beyin fonksiyonlarını destekler ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bunun dışında DNA ve RNA sentezine katkı sağlar. Enerji üretimine destek olarak yorgunluk ve halsizliği önler. Metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlar” şeklinde konuştu.

"YORGUNLUK, HAFIZA SORUNLARI VE BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT"

Uzm. Dr. Sarıaydın, B12 vitamini eksikliğinde vücutta şu belirtilerin görülebileceğini söyledi: “Yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü. Unutkanlık, hafıza sorunları. Konsantrasyon bozukluğu. Karıncalanma ve uyuşma gibi sinir sistemi bozuklukları. Baş dönmesi, nefes darlığı. Soluk cilt ve anemi. Dilde şişme veya ağrı. Depresyon, ruh hali değişiklikleri.”

"B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN BESİNLER"

B12 vitamininin kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt), organ etleri (karaciğer, böbrek) ve zenginleştirilmiş kahvaltı gevreklerinde bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sarıaydın, B12 vitamini eksikliğine iyi gelen besinleri ise şöyle sıraladı: “Kırmızı et, sakatat. Balık (somon, sardalya). Yumurta. Süt, yoğurt, peynir. B12 ile zenginleştirilmiş gıdalar (tahıllar, bitkisel sütler).”

B12 Vitamini eksikliğinde bazı hastalıkların görülebildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Sarıaydın, bunlar arasında pernisiyöz anemi, sinir sistemi hastalıkları (nöropati), bellek kaybı ve bilişsel bozukluklar, depresyon, demans ve cilt problemlerinin başta geldiğini belirtti.

"YAŞLILAR VE VEJATERYENLER RİSK GRUBUNDA"

Bazı kişilerin özellikle B12 vitamini eksikliği için risk grubunda olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Sarıaydın, “Vegan ve vejetaryen diyet uygulayanlar (hayvansal kaynaklı gıdalar tüketmedikleri için), yaşlılar (B12 emilimi yaşla birlikte azalır), kronik mide-bağırsak hastalığı olanlar (örn. Crohn hastalığı, çölyak), mide ameliyatı geçirenler, uzun süreli proton pompa inhibitörü (PPİ) veya antiasit kullanımı olanlar ve alkol bağımlılığı olanların bu konuda dikkatli olması gerekir” ifadelerini kullandı.

"ET, SÜT ÜRÜNLERİ VE YUMURTA TÜKETİMİ ARTIRILMALI"

Uzm. Dr. Sarıaydın, B12 vitamini eksikliğinin nasıl giderilebileceği hakkında ise şu önerilerde bulundu: “Diyetle yeterli B12 alımı sağlanmalı. Özellikle et, süt ürünleri ve yumurta tüketimi artırılmalı. B12 vitamini takviyeleri (tablet, dilaltı formu, enjeksiyon) doktor önerisiyle kullanılabilir. Veganlar için B12 ile zenginleştirilmiş bitkisel gıdalar ve takviyeler önerilebilir.”

"EK TAKVİYELER DOKTOR ONAYI OLMADAN KULLANILMAMALI"

Ek takviyeler kullanılırken dikkat edilmesi gerekenlerin de olduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Sarıaydın, “Doktor tavsiyesi olmadan aşırı dozda B12 takviyesi kullanılmamalıdır. B12 eksikliği ciddi bir sorun olduğunda, düzenli kan testleri ile düzeyler takip edilmelidir. Diğer ilaçlarla etkileşim riski olup olmadığı kontrol edilmelidir. Emilim sorunları olan hastalar (örn. mide-bağırsak hastalıkları olanlar) takviyeleri doğru formda (enjeksiyon gibi) almalıdır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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vitamin
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