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  4. Unutulmaz anlar için etkili yöntem! Meğer libidoyu artırmanın sırrı oymuş

Unutulmaz anlar için etkili yöntem! Meğer libidoyu artırmanın sırrı oymuş

23.07.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar sağlıklı cinsel ilişkinin; sevgi, aşk ve saygı gibi uzun süren evliliklerin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguluyor. Birliktelik sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Libidoyu tavan yaptıran uzun gecelerin formülü açıklandı. İşte o etkili yöntem...

Unutulmaz anlar için etkili yöntem! Meğer libidoyu artırmanın sırrı oymuş

Cinsel arzu ile sağlıklı ve bilinçli birliktelik her iki tarafın birbirine bağlı kalmasını sağlar. Zaafların bilinmesi de bu noktada önemlidir. Fakat tüm bunlardan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

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KARTLARI AÇIK OYNAMALISINIZ!

Bir ilişkide güven önemlidir. Bu sebeple kişinin partnerine karşı kartlarını açık oynaması gereklidir. Uzmanlar libido artırmanın doğal yolunu açıkladı.

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İşte libidoyu artırmanın formülü:

  • İlişki öncesi muz, incir, avokado gibi meyveler tüketmek cinsel gücü artırır. Afrodizyakların ise fayda sağladığı öne sürülmektedir.

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  • Çikolata phenylethylamine ve serotonin hormonu salgılar, bu da enerji ve zevk alma kapasitesini yükseltir.

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  • Yurt dışında yapılan ve bir İngiliz medya kuruluşunda yayımlanan araştırmaya göre; reyhanın, kokusu ile duyuları harekete geçirdiği, sarımsağın da allicin maddesi ile kan akışını hızlandırdığı tespit edildi.

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Bu sebeple uzmanlar yemeklerin içerisine sarımsak veya reyhan eklenmesini tavsiye ediyor.

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  • Sağlıklı bir beslenme programı uygulanmalı ve egzersiz yapılmalıdır.

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KUSURLARINIZA DEĞİL, POZİTİF YÖNLERİNİZE ODAKLANIN!

  • İlişki sırasında kişi kendini nasıl hissediyor ise vücudu da öyle tepki verir. Bu nedenle kişinin kusurlarına değil de pozitif yönlerine odaklanması gereklidir.

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  • İdeal ölçüde şarap içmenin olumlu etkilerine değinen uzmanlar, meditasyon yapmanın faydalı olduğunu vurguluyor. Öte yandan iş yoğunluğunu bir yana bırakıp dinlenmek de düzenli birliktelik için gereklidir. Yaşanan sorunlar nedeniyle uzmanlardan destek almak da en iyi çözümdür.
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