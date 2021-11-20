Upuzun saçlarıyla büyülemek isteyenler için bakım ve ürün önerileri

Saçlarınızın sağlıklı ve bakımlı olmasının anahtarı düzenli olarak kestirmek, temiz tutmak ve doğru bir şekilde bakım yapmak. "Bunu nasıl yapacağım?" diyorsanız, sunacağımız bakım tavsiyeleri işinize yarayabilir. Bakım ürünlerinden size uyanları seçerek saçlarınıza istediğiniz görüntüyü verebilirsiniz!

1. Saç derinize bakım yapın

Hem saçınızı derinlemesine temizleyen hem de saç derinize bakım yapan şampuanları tercih edin. Güçlenen saç derisi de sağlıklı saçlarınızın temelini oluştursun! OGX'in bu mucizevi ürününün içerisindeki avokado ve Hindistan cevizi yağı, saçınızı temizler ve hayal ettiğiniz ışıltıyı katar. Tüm saç tiplerine uygun olan bu şampuan, saçın doğal yapısını da korur. Saçları temizlemeye, dolgunlaştırmaya ve uzatmaya yardımcı olan bu ürün, içeriğindeki kolajen ve biotin özleri sayesinde de saçınızın nemini uzun süre muhafaza eder.

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2. Doğru kuru şampuanı tercih edin

Kuru şampuan, saç diplerindeki faydalı yağları silip süpürmeden saçı temizler ve buna ek olarak ağırlaşan uzun saçları hafifletir. Kuru şampuan ile saç köklerinize masaj yaparak saçlarınıza doğal bir hacim katabilirsiniz. Yağlı saç yapısına sahipseniz bu ürünün saçlarınızı daha hacimli ve canlı tutmaya yardımcı olduğunu göreceksiniz. Kuru şampuan ile yağlanmış ve sönük saçlarınızdaki fazla yağı anında giderebilir, saçlarınızı canlandırabilir ve hacim katabilirsiniz.

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3. Isı ile şekillendirmeyi azaltın

Sık sık yaşanan kırık saç sorununu önlemek ve saçın uzamasını desteklemek için yapabileceğiniz en önemli şey, ısı ile şekillendirmeyi minimuma indirmek. Saçınızı şekillendirmek için fazla ısı kullandığınızda zamanla dayanıklılığı azalır ve saç yapısı bozulur. L'Oréal Paris'in bu ürünü ise saçlarınızın doğal yapısını güçlendirir. Kendiliğinden ısınan bonedeki Hint yağı ve bitkisel keratinlerle geliştirilmiş özel formül, saçları tek kullanımda bile onarabilir. Maske sayesinde de saçlarınız göz alıcı bir hale gelir. Maskenin içindeki formül ısıdan zarar gören kırık uçları onarır.

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4. Saç tipinize uygun tarağı seçin

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Saç tipinize uygun tarak kullanımı da son derece önemli olan bir diğer nokta. Doğru tarak sayesinde saç dökülmesini bile engelleyebilirsiniz! Saçlarınız sönük ve hacimsiz ise ahşap saplı, geniş aralıklı ve sert dişlere sahip fırça taraklar tercih edebilirsiniz. Bu tip taraklar saç dökülmesini azaltır ve saçlarınızı güçlendirmeye destek olur. İnce telli saçlara sahipseniz doğal materyallerden üretilmiş hassas taraklar tercih edebilirsiniz. Tabii ki, pek çok saç tipine uygun taraklar da var, Aveda'nın bu ürünü gibi. Saçı kolayca açıp saç derisine masaj yaparak rahatlatan bu tarak, fön çekerken ya da şekil verirken de daha pürüzsüz bir sonuç almanızı sağlar.

Çok işlevli ve her göreve koşan bir tarak arıyorsanız Aveda Wooden Paddle Brush'a bakabilirsiniz.

5. Vitamin takviyesi alın

Saçlarınızı güçlendirmek ve hızlı uzamasını sağlamak için biotin desteği almak da iyi bir seçenek olabilir. Biotin, saçın büyümesini sağlayan hücreleri uyandırır. Böylece saçlarınız kalınlaşır ve gürleşir. Saçınıza canlılık, dayanıklılık ve parlaklık kazandıran bu vitamin, saçlarınıza istediğiniz etkiyi verebilir. Elbette bu vitamini almadan önce dermatoloğa sormakta fayda var. Eğer sizin için uygunsa Sugar Bear'in bu vitamini, içindeki biotin, folik asit, D ve B12 vitaminleriyle saç ve tırnaklarınızın hızlı uzamasına, güçlenmesine ve esnekliğini artırmasına destek olur. Böylece kırılmaları da zaman içinde durdurmaya başlar. Hormon içermediğinden diğer tüylerin uzamasına veya kalınlaşmasına da sebep olmaz.

Günde 2 tane alarak saçınıza destek olacak SugarBear Hair Vitamins'i buradan inceleyebilirsiniz.

6. Besleyici saç bakım yağları kullanın

Saçı güçlendiren ve ışıltı katan saç bakım yağları kullanarak ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz. Ünlü kozmetik markası Nuxe, bu ürünü ile yine ön plana çıkmayı başardı. Bu yağın %98 oranında doğal olan içeriğinde saçınızı besleyen 6 bitkisel yağ var. Dolayısıyla tek bir dokunuşu bile saçınızı besler. Yoğun bakım etkisi istiyorsanız, haftada bir veya iki kez saçınızı şampuanlamadan önce maske olarak da kullanabilirsiniz. Bu yağ; saçlarınıza, vücudunuza ve ellerinize bile mükemmel bir ışıltı katıyor!

Mükemmel saçlar için size destek olan Nuxe'nin çok amaçlı yağını buradan inceleyebilirsiniz.

7. Saç maskesi ile derin bakım yapın

Yumuşak ve parlak saçlar için kullanmanız gereken en önemli bakım ürünlerinden biri de saç maskesi. The Body Shop'un bu ürününü haftada 1 veya 2 kez duştan önce sürün ve 10 dakika bekleyerek durulayın. Shea yağının mükemmel kokusu ve kıvamı ile saçlarınızda istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz. Kuru, kırılgan ve yıpranmaya meyilli saçlar da bu kremle tekrar can bulur. Saç kremine alternatif olarak kullanabileceğiniz bu ürün; saçları nemlendirir, elektriklenmesini önler, nemli ve parlak saçlara kavuşmanızı sağlar.

Vegan içeriği ile öne çıkan The Body Shop Shea Yenileyici Saç Maskesi için buraya tıklayın.

8. Doğru saç kremini kullanın

Saçınıza uygun saç bakım kremleri kullanırsanız saç sadece güçlenmekle kalmaz, hızlı şekil alma özelliği de artar. Ayrıca saç kremlerinin içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde parlak ve bakımlı saçlara sahip olursunuz. Yves Rocher'nin bu kremi saç dökülmesini bile engelleyebilecek nitelikte. Kremin saçı kökten uca besleyen formülündeki Agav, saç köklerini derinlemesine besleyerek saça sağlık ve parlaklık kazandırır.

Silikon ya da farklı kimyasallar içermeyen içeriği ile hem antialerjik hem de vegan olan Yves Rocher Botanical Hair Care Nourishing Saç Kremi'ni buradan incelemenizi tavsiye ederiz.

9. Serum ile saçınızı onarın

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Saç serumunun içeriği diğer bakım ürünlerine göre daha yoğun olduğu için saç tellerine anında etki eder. Bu hız sayesinde de saçınız ihtiyacı olanlara anında kavuşur. Saç serumunu duş aldıktan sonra temiz saçınızı şekillendirmeden önce kullanmanızda fayda var. Banyoda saçınızı şampuanlayıp bakım kremi sürdükten sonra da kullanabilirsiniz. Kerastase'nin bu mucizevi ürünü kimyasal veya mekanik aşınma ya da yıpranma nedeniyle zayıflamış olan saçların özünü ve yapısını yeniden inşa eder.

Saçınıza gücünü ve dayanıklılığını geri kazandıran Kerastase Resistance Serum Therapiste için buraya tıklayın.

10. Saçlarınızı güneş ışığından koruyun



Yazın direkt olarak güneş ışığına maruz kalan saçlarımız, tıpkı cildimiz gibi zarar görebilir. Tabii ki, nasıl cildimizi güneşten koruyorsak saçlarımızı da güneşin zararlı UV ışınlarından korumamız gerekli. Saçlarınızı güneş ışığından korumak için şapka ya da şemsiye kullanmanız mümkün ama sürekli bunları tercih etmek hayatınızı zorlaştırabilir. Merak etmeyin, saçlarınız için güneş koruyucu saç kremleri kullanarak da saçlarınızı güneş ışığından koruyabilirsiniz. Üstelik Gliss'in bu kremi hem saçınızı besler hem de daha yumuşak ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

Saçlarınızı onaran Gliss Sun Protect Sıvı Saç Kremi'ni buradan inceleyebilirsiniz.

