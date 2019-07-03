AMMAN (AA) - Ürdün parlamentosundaki İslami eğilimli Ulusal Reform Koalisyonu, İsrail ile Ürdün arasında 2016 yılında imzalanan doğal gaz anlaşmasının detaylarını paylaştı.

Koalisyon, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) başkent Amman'daki genel merkezinde daha önce hakkında az bilgi paylaşılan anlaşmayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Ulusal Reform Koalisyonu Üyesi Salih el-Armuti, 92 sayfalık anlaşmanın, en basit anayasal kaidelere dahi aykırı olduğunu, parlamento tarafından toplu ret aldığını ifade etti.

Ürdün hükümetinin anlaşmaya imza atması için Ürdün Elektrik Şirketi'ne yetki verdiğini ve 11 milyar dolarlık anlaşmaya kefil olduğunu ifade eden Armuti, anlaşma metninin İngilizce olduğunu ve bunun, hükümet anlaşmalarının Arapça yapılması gerektiği yönündeki yasa ile çeliştiğini kaydetti.

"Anlaşma 15 yıl geçerli olacak ve belirli şartlara göre uzatılabilir özellikte. Anlaşmada ayrıca Ürdün'ün para birimi dinar kullanılmıyor. Sadece dolar ve İsrail şekeli var." diyen Armuti, gazın, kaynağından Ürdün sınırına, Ürdün sınırından da "El-Fecr" isimli şirket aracılığıyla tüketiciye ulaşacağını belirtti.