Ürdün Mısır'daki intihar saldırısını kınadı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de önceki gün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Kral Abdullah, başkent Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye taziye mesajı gönderdi. Kral Abdullah'ın saldırıyı kınadığı ifade edildi.
Bu arada Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat da yayımladığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınadı.
Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarı sarsmak isteyen terör çeteleriyle mücadele çabalarında Mısır'ın yanında olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür terör eylemleriyle mücadelenin uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesini gerekli kıldığı kaydedildi.
Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin hemen arkasında yer alan Derb el-Ahmar (Batıniye) bölgesinde önceki akşam düzenlenen intihar saldırısında 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum