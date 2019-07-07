AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ülkelerinin, "Filistinli mülteciler" meselesinin çözümünü de içeren Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat'ın, başkent Amman'da bir araya geldiği aktarıldı.

İki tarafın da "Filistinli mülteciler" meselesinin, BM Genel Kurulu'nun 194 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne göre kapsamlı çözüm çerçevesinde ele alınacak nihai statü meselelerinden biri olduğunu vurguladığı kaydedildi.

İsrail'in, Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam etmesinin kınandığı açıklamada, Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün İsrail tarafından ilhak edilmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, bu durum, "uluslararası hukukun ihlali ve barışı sağlama çabalarının baltalanması" olarak değerlendirildi.