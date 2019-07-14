Ürdün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik hain darbe girişiminin, "Türkiye tarihindeki en kanlı darbe girişimi" olduğunu söyledi.

Karagöz, Ürdün'ün başkenti Amman'daki elçilik binasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

15 Temmuz'un Türkiye tarihindeki en kanlı darbe girişimi olduğunu ve bunun başarısızlığa uğratılmasında asıl payın Türk halkında bulunduğunu kaydeden Karagöz, terör örgütü FETÖ ile mücadelenin öncelikleri arasında olduğuna ve söz konusu paralel yapılanmanın ülke dışındaki uzantılarına son verildiğine işaret etti.

Karagöz, bu bağlamda Türkiye Maarif Vakfının 18 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını ve 36 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının sonlandırıldığını vurguladı. Karagöz, pek çok ülkenin bu örgütü terör örgütü ilan ettiğini ve mensuplarını da sınır dışı ettiğini dile getirdi.

Türkiye-Ürdün ilişkilerine de değinen Karagöz, Türkiye'nin Ürdün'ü dost ve müttefik ülke olarak gördüğünü, güvenlik ve istikrarının muhafazasına büyük önem verdiğini ifade etti.