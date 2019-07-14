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Ürdün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 18:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz: - "15 Temmuz darbe girişimi ülke tarihindeki en kanlı darbe girişimi"

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik hain darbe girişiminin, "Türkiye tarihindeki en kanlı darbe girişimi" olduğunu söyledi.

Karagöz, Ürdün'ün başkenti Amman'daki elçilik binasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

15 Temmuz'un Türkiye tarihindeki en kanlı darbe girişimi olduğunu ve bunun başarısızlığa uğratılmasında asıl payın Türk halkında bulunduğunu kaydeden Karagöz, terör örgütü FETÖ ile mücadelenin öncelikleri arasında olduğuna ve söz konusu paralel yapılanmanın ülke dışındaki uzantılarına son verildiğine işaret etti.

Karagöz, bu bağlamda Türkiye Maarif Vakfının 18 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını ve 36 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının sonlandırıldığını vurguladı. Karagöz, pek çok ülkenin bu örgütü terör örgütü ilan ettiğini ve mensuplarını da sınır dışı ettiğini dile getirdi.

Türkiye-Ürdün ilişkilerine de değinen Karagöz, Türkiye'nin Ürdün'ü dost ve müttefik ülke olarak gördüğünü, güvenlik ve istikrarının muhafazasına büyük önem verdiğini ifade etti.

İki ülke arasında geçen yıl feshedilen serbest ticaret anlaşmasına alternatif olacak yeni bir belgenin yakın zamanda imzalanacağını, bu bağlamda Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanının ilerleyen günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktaran Karagöz, belgenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Karagöz, ülkesinin "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin tavrının ne olduğu yönündeki soru üzerine "Türkiye, Filistin meselesine destek verenlerin başında geliyor ve Filistinlilerin 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurma hakkı olduğuna inanıyor." dedi.

Yüzyılın Anlaşması planının bölgeye barış getireceğine inanmadıklarını ve Bahreyn'deki ekonomi çalıştayına da katılmadıklarını vurgulayan Karagöz, ABD ile İsrail'in tavırlarının güzel bir gelecek vadetmediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ürdün

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