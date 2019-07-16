AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Ürdün'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve burada yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Karagöz, "Bu şoktan kurtulacağız ama 15 Temmuz'u unutmayacağız." dedi.

Cumhuriyetin temel ilkelerini savunmaya devam edeceklerini belirten Karagöz, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir devlet olduğunu kaydetti.

Karagöz, Türkiye'nin en az 2000 yıllık geçmişi olan bir devlet olduğunu ve ona "paralel" bir yapının bulunmadığını kaydetti.

