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Ürdün'de öğretmenler mahkeme kararına rağmen grevi sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Ürdün'de öğretmenler mahkeme kararına rağmen grevi sürdürecek

AMMAN (AA) - Ürdün Öğretmenler Sendikası, mahkeme kararına rağmen grevi sürdüreceklerini duyurdu.

Sendikanın başkan yardımcısı Nasır en-Nevasara, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdare Mahkemesinin, öğretmenlerin maaşlarına zam talebiyle başlattığı genel grevi durdurmaları için aldığı ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi.

Nevasara, "Yasalara ve yargıya saygı duyuyoruz. Onlara güvenimiz de tam. Grev devam edecek. Bu bizim, anayasal bir hakkımızdır. Sendika yönetim kurulu tüm yasal sorumluluğu üstleniyor." dedi.

İdare Mahkemesi bugün öğretmenlerin genel grevi durdurmaları için ihtiyati tedbir kararı almış, kararın itiraz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

Hükümet dün tek taraflı olarak kademelerine göre öğretmenlere 24 dinar (33 dolar) ile 31 dinar (43 dolar) arasında değişen miktarda zam yapma kararı almıştı. Tek taraflı alınan karara itiraz eden öğretmenler sendikası grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talebi yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ürdün Öğretmenler Sendikası

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