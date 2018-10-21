HABER

Ürdün'den Otokar'a 35 adetlik yeni otobüs siparişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

Otokar, 23 adet Doruk ve 12 Kent otobüsünden oluşan yeni siparişi 2019 yılı baharında teslim edecek - Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç: -"Amman için 100 araçlık siparişimizi geçtiğimiz dönemde teslim ettik. Şimdi, 35 adetlik yeni bir sipariş almamız, doğru ürünler ürettiğimizi ve en iyi hizmeti sağladığımızı göstermesi açısından bizim için önemli bir referans"

İSTANBUL (AA) - Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman’dan 35 otobüs için yeni bir sipariş daha aldı.

Otokar açıklamasına göre, Mart ayında Amman Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan Otokar, 23 adet Doruk ve 12 Kent otobüsünden oluşan yeni siparişi 2019 yılı baharında teslim edecek.

Amman genelinde kullanılacak 12 adetlik Kent, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Kent LF, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve Avrupa'da büyük beğeni toplayan Doruk, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkıyor. Alçak tabanı ve iniş kapısındaki engelli rampası ile tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına olanak sağlıyor. Büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum güvenlik sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar tarafından kullanıcı odaklı, ihtiyaç ve beklentilere uygun üretilen otobüslerin, takdir görmesinden ve aynı bölgelerden üst üste yeni sipariş almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

50 ülkeye ihraç ettikleri otobüslerle ülke ekonomisine katkı yaratmaya devam ettiklerini aktaran Görgüç, "Bu yıl başta Avrupa olmak üzere önemli ihracat anlaşmalarına imza attık. Bunlardan en büyüğü bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük sipariş olan 400 adetlik Bükreş Belediyesi siparişiydi. İkinci büyük siparişimizi de Amman'dan almıştık. Amman için 100 araçlık siparişimizi geçtiğimiz dönemde teslim ettik. Şimdi, 35 adetlik yeni bir sipariş almamız; doğru ürünler ürettiğimizi ve en iyi hizmeti sağladığımızı göstermesi açısından bizim için önemli bir referans. Anlaşmanın Ammanlılar için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

PARTNERŞehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!Şehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!
ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı! ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!
Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı olduGölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Otokar

En Çok Okunan Haberler

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

İlginizi Çekebilir

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.