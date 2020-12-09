Ürettikleri sahte içkileri otel odasında saklarken yakalandılar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir otel odasında koltuğun altında saklanmış sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tosya ilçesinde faaliyet gösteren bir otel işletmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda otel odasında koltuğun altında çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerince otelde ve işletmede sahiplerinin evlerinde yapılan aramada 172 adet sahte viski, 30’ar litrelik 2 bidon içinde 60 litre sahte rakı, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 42 adet tabanca fişeği ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Yapılan operasyonda sahte içki ve silahlara el koyan jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Operasyona ilişkin jandarmadan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

