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  4. Urla'da 13 yaşındaki Hamdullah Peker denizde boğuldu! Işın Karaca o anlarda hissettiklerini paylaştı

Urla'da 13 yaşındaki Hamdullah Peker denizde boğuldu! Işın Karaca o anlarda hissettiklerini paylaştı

12.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Urla'dan gelen haber kahretti. 13 yaşındaki Hamdullah Peker serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Olaya tanık olan şarkıcı Işın Karaca "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu yaptı.

Urla'da 13 yaşındaki Hamdullah Peker denizde boğuldu! Işın Karaca o anlarda hissettiklerini paylaştı

Kahreden olay, dün saat 21.00 sıralarında, Urla’nın Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Hamdullah Peker, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

ÇEVREDEKİLER KIYIYA ÇIKARDI

Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra Peker'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü. Peker, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Peker, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamdullah Peker kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Peker'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Hamdullah Peker'in elektrikçi dükkanında çalıştığı ve izin gününde tatile gittiği öğrenildi.

IŞIN KARACA'DAN DUYGULANDIRAN YORUM

Ailesiyle birlikte olaya şahit olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca bir sosyal medya sayfası üzerinden, "Biz bugün ailemle birlikte Özbek'te bu olaya şahit olduk. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim. Denizden gelen imdat sesleri, balıkçı teknelerin telaşı, kıyıda bizlerin duası. Allah'ım sen annesine, babasına sabırlar ver. Gözümün önünden gitmiyor" yorumunu yaptı.

ISIN KARACA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Işın Karaca
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sahi sen ne işe yarıyorsunki merak ettim bak şimdi :?
vay be işe yaramadığınızı fark etmenizin darısı diğer sanatçıyım diyenlerin başına.

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