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Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay zehir karıştırılan makarna yedikleri ortaya çıkan martılarla 3 sokak köpeğinin telef olması ile gündeme gelen İzmir'in Urla ilçesi, bir kez daha vahşetle anıldı. İlçede bu kez bir kedinin okla vurulduğu tespit edildi. Bu olayların son bulmasını isteyen hayvanseverler, yaşanılanlar karşısında çok öfkeli.

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Olay, dün sabah saatlerinde Urla ilçesi İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, evinin bahçesinde kedisini okla vurularak öldürülmüş olarak bulunca polise haber verdi. Urla Belediyesi veteriner ekipleri ile polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, kediye saplanan oku çıkardı. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, kedinin ölümüne neden olan okun, polis ekiplerine teslim edildiğini söyledi.

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Kedinin öldüğü evin bahçesinin karşı tarafındaki sitede bulunan bir başka evin bahçesinde polis tarafından yapılan aramada, hedef tahtası ve ok bulunduğunu, ayrıca güvenlik güçlerinin burada atış talimlerinin yapıldığını tespit ettiğini kaydeden Ülger, "Arama yapılan evdeki bir kişi ifadeye götürüldü. Kısa bir süre önce de aynı sitede toplu kedi katliamları yapıldı ve yönetim bunu örtbas etmek istedi. Çünkü evlerinin değerlerinin düşmesinden korkuyorlar" dedi.

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Bu olay ile ilgili site yönetiminden açıklama beklediklerinin altını çizen Ender Ülger, "Kedinin öldürüldüğü yerde bir çocuk olması ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Böyle sorumsuz ve hayvan düşmanlarının değil sitede, toplum içinde bile yaşamaması gerekir" diye konuştu. (DHA)


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