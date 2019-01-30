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Üroloji merkezinde feci son!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 07:19 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, arızalanan bir cihazı tamir etmek isteyen Ahmetcan Yiğit (26), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Üroloji merkezinde feci son!

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1420 sokakta bulunan üroloji merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmetcan Yiğit (26) ablasının çalıştığı üroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek için geldi.

Talihsiz genç, cihazı tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yalanan Yiğit, ablasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmetcan Yiğit, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Ahmetcan Yiğit’in cansız bedeni savcının incelemesini ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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izmir Konak

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