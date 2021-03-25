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Uruguay'da kaza yapan helikopterdeki Kovid-19 aşıları ziyan oldu

25.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan helikopterin kaza yapması sonucu 300 doz aşı ziyan oldu.

Uruguay'da kaza yapan helikopterdeki Kovid-19 aşıları ziyan oldu

Uruguay basınında çıkan habere göre, ülkenin Rocha şehrine yaklaşık 300 doz BionTech/Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı taşıyan Uruguay Hava Kuvvetlerine ait Bell 212 tipi nakliye helikopteri, acil iniş yaptığı sırada alev alarak kaza yaptı.

Teknik bir arıza nedeniyle kaza yaptığı belirtilen helikopterin mürettebatındaki 3 kişi hafif yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Uruguay'da 843 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 87 bin 812 kişide görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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