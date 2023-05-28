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UŞAK 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Uşak 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün yeniden sandık başına giderek oy kullanmaya başladılar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi bugün saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları il il açıklanacak.

UŞAK 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Uşak 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Uşak seçim sonuçları oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için tüm Türkiye sandık başına gidiyor. Seçmenler, bugün Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulasına oylarını kullanıyorlar. Peki, Uşak Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Uşak'ın ilçeleri olan Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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