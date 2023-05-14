UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Uşak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

Uşak seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Uşak'ın seçim sonıçları da merak konusu oldu. Peki, Uşak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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