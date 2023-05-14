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UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Uşak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

14.05.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak seçim sonuçları 2023 oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ise saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak. Bu kapsamda Uşak2023 Genel Seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili sonuçları oy oranları canlı olarak Mynet.com’da yayınlanacak. İşte Uşak seçim sonuçlarına dair detaylar...

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Uşak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

Uşak seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Uşak'ın seçim sonıçları da merak konusu oldu. Peki, Uşak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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