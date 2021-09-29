HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uşak'ta feci kaza! İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi

Uşak'ta feci kaza! İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi

29.09.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Uşak'ta feci kaza! İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu üzerinde Yapağılar köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Hıdır Y. (51) yönetimindeki otobüs kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, bölge trafik şube polisleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
Suda birkaç dakika bekletmek yetiyor! İlaç kadar etkiliSuda birkaç dakika bekletmek yetiyor! İlaç kadar etkili
Akşener'in ziyareti sırasında yaşandı! "Yapamazsınız"Akşener'in ziyareti sırasında yaşandı! "Yapamazsınız"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Amcasının cinsel istismarına uğrayan kıza tepki çeken soru

Amcasının cinsel istismarına uğrayan kıza tepki çeken soru

Erdoğan'dan Rusya'da dünyaya net mesaj: Mümkün değil

Erdoğan'dan Rusya'da dünyaya net mesaj: Mümkün değil

Sevgilisinin uygunsuz fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Sevgilisinin uygunsuz fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.