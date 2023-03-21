HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uşak'ta feci kaza! Tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak'ta feci kaza! Tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

21.03.2023 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otomobildeki 3 kişi de yaralandı.

Uşak'ta feci kaza! Tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki tırla Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki otomobil Gediz Kavşağı’nda çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammet Ali Kervan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

AW852412_02

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesi için yeni kararlar! Resmi Gazete'de yayımlandıDeprem bölgesi için yeni kararlar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Marmara Bölgesi için tarih verildi!Marmara Bölgesi için tarih verildi!
Bak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririmBak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririm
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak

En Çok Okunan Haberler

Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme!

Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme!

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar

Marmara Bölgesi için tarih verildi!

Marmara Bölgesi için tarih verildi!

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.