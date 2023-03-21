Uşak'ta feci kaza! Tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki tırla Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki otomobil Gediz Kavşağı’nda çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammet Ali Kervan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. (İHA)

