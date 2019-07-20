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Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 22:35 | Son Güncelleme

Bir zanlının gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen banknot, gerçek olup olmadığının tespiti için Merkez Bankasına gönderilecek

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcasöğüt beldesinde, piyasaya sahte para sürülmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.K'nin (30) evinde yaptıkları aramada, 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.

Jandarma yetkililerinin, gerçek olup olmadığının tespiti için, ele geçirilen banknotu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göndereceği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Y.K'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Banaz Banknot dolar milyon SAHTE uşak

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