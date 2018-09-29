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Uşak'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

Banaz ilçesinde çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Dümenler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli Orman İşletme Müdürlüğünden bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Ekipler, kara ve havadan yangına müdahale ediyor.

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Banaz helikopter orman yangını uşak

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