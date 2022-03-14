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Usame Bin Ladin'i öldürmüşlerdi! Kendi ülkesini eleştirerek Putin'e meydan okudu! 'Onu yenerim'

14.03.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Eylül terör saldırılarını organize eden Usame Bin Ladin'i öldüren SEAL ekibinin önemli isimlerinden biri olan O'Neill, Putin'e meydan okudu. Joe Biden yönetimini eleştiren eski asker 'Aklı yerinde olmayan Putin ile mücadele edeceklerine iklim kriziyle mücadele ediyorlar.' dedi.

Usame Bin Ladin'i öldürmüşlerdi! Kendi ülkesini eleştirerek Putin'e meydan okudu! 'Onu yenerim'

52 kez madalya alan savaş gazisi, geçen hafta sonu Rus birliklerinin masum insanların olduğu alana füze atmasının ardından Joe Biden yönetimini eleştirdi. Pentagon'un Putin ile mücadele etmek yerine iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini belirten O'Neill, savaşın daha endişe verici olduğunu söyledi.

'ÇILGIN BİR ADAMI BU ZAYIFLIKLA YENEMEZSİN

Putin'in çılgın bir adam olduğunu belirten O'Neill, 'O nükleer savaşla dünyayı tehdit ediyor. Bu adam bir çılgın. Onu bu zayıflıkla yenemezsiniz. Savaş gemilerini harekete geçirmek için neyi bekliyorlar bilmiyorum.' dedi.

USAME BİN LADİN'İ ETKİSİZ HALE GETİRMİŞLERDİ

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde doğan Usame Bin Ladin, 2011'de Pakistan'da öldürüldü. ABD'nin en önemli ticaret merkezlerine peş peşe saldırılar düzenleyen El Kaide'nin lideri olan Usame Bin Ladin, yıllar sonra ABD ordusu tarafından yakalanıp öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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